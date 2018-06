Legalább 150.000 fesztiválozót várnak Sopronba június 26-tól. Ma a Depeche Mode nyitja meg a 26. Telekom VOLT Fesztivált. Összeállításunkban a fesztivál zenei programjáról, egyéb eseményeiről, szolgáltatásairól olvashat. Összeszedtünk mindent, amit tudni érdemes.

Lobenwein Norbert, a VOLT egyik alapító-főszervezője (a másik Fülöp Zoltán, velük a tavalyi fesztivál előtt interjúztunk a jubileumról) nemrég a sajtónak azt mondta az idei VOLT-ról: Telt házasnak ígérkező napokkal várja vendégeit június 26-tól a soproni Telekom VOLT Fesztivál. A legnagyobb érdeklődés a Depeche Mode első hazai fesztiválfellépését kíséri, rajongók ezrei készülnek az évek óta várt Avenged Sevenfold debütáló koncertjére, vagy éppen Steve Aoki, a Limp Bizkit, a Hollywood Undead, a Hurts, Alan Walker és a Clean Bandit show-jára. Eközben az Iron Maiden napjára már hetekkel ezelőtt minden jegy elkelt, és a bérletek is nagy ütemben fogynak. Rekordszámú látogatóra, legalább 150.000 vendégre számítunk.

Ami a legizgalmasabb zenei programokat illeti: június 26-án, kedden igazi szenzációval indul a Telekom VOLT Fesztivál nulladik napja.

Magyarországon először ad fesztiválkoncertet az elektropop egyik legnagyobb legendája, a Depeche Mode.

Szerdán a telt házasoké a főszerep. A Telekom Nagyszínpadán 17 órától a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató idei győztese, az Apey & thePea, majd a Margaret Island következik.

A magyar előadók szerdai sorozatára a telt házas turnéja után a nyarat fesztiválsorozattal folytató Ákos teszi fel a koronát a Telekom Nagyszínpadán,

Szerda este 23 órakor pedig a Hurts tér vissza, hogy újra elvarázsolja a közönséget.

A Telekom Nagyszínpad szomszédságában található másik nagyszínpad, az OTP Bank - Petőfi Rádióé. Szerdán ott olyan népszerű előadók játszanak, mint a Mary Popkids, a Kowalsky meg a Vega, a Kiscsillag, vagy a Cloud9+. Éjfél után pedig a partyrock legkülöncebb figurája, Redfoo veszi át az irányítást.

Csütörtökön a rockerektől lesz hangos a Lővérkemping Telekom Nagyszínpada: az angol The Raven Age és az amerikai Skillet után Lukács Laci ötvenedik szülinapját ünnepelik a fesztiválozók egy erőteljes Tankcsapda-bulival. Fél tíztől a kultikus Iron Maiden csap a húrok közé, két évvel az első VOLT-os koncertjük után.A könnyedebb műfaj kedvelői sem fognak unatkozni: csütörtökön lép az OTP Bank-Petőfi Rádió Nagyszínpadára a Wellhello, majd a Quimby. Hajnali 2-től pedig az utóbbi években slágert slágerre halmozó Alan Walker zenél.

A péntek a „bekategorizálhatatlanoké”. A Telekom Nagyszínpadán a Fish! kezdi a sort, majd az amerikai raprock csapat, a Hollywood Undead. Fél kilenctől a Limp Bizkit adja a rímeket. Ezt a napot is egy VOLT-os visszatérő zárja: Steve Aoki electro-house dj és producer 2014-ben is óriási sikert aratott, és garantált, hogy idén is hatalmas show-t csinál majd. Iden, idén sem ússzák meg a fesztiválozók repkedő torták nélkül, de nem is akarják, sőt.

Az OTP Bank - Petőfi Rádió Nagyszínpadon ezen a napon az amerikai The Kills és a Punnany Massif játszik, majd a napot egy őrületes NECC Party zárja.

A szombati zárónapon a Brains, valamint a brit elektropop csapat, a Clean Bandit nyitja a nagyszínpadot. Fél kilenctől a telt házas arénaturnét hozó Halott Pénz veszi át a mikrofont. Végül a Magyarországon először itt koncertező rockzenekar, az Avenged Sevenfold zárja a színpadot. A VOLT-nak ekkor még korántsem lesz vége, hiszen a fesziválhimnuszáért felelős Majka & Curtis páros az OTP Bank - Petőfi Rádió Nagyszínpadon folytatja a bulit egészen éjfélig, amikor kezdetét veszi a Total Dance, a kilencvenes-kétezres évek legnagyobb popslágereit jegyző előadókkal, az Eiffel 65-val, a Safri Duoval, a Mr Presidenttel, Alice DJ-vel, Kozsóval és az Ámokfutókkal, a Happy Ganggel, az UFOval, a Splash-sel, DJ Andréval és Náksival.

Lobenwein Róbert főszervező a fesztiválhimnusz kapcsán elmondta: Az elmúlt években olyan VOLT-himnuszok születtek, melyek a hazai rádiók játszási listáin azóta is szerepelnek és a legnagyobb videómegosztón többmilliós, sőt több tízmilliós letöltést éltek meg eddig. Biztos vagyok abban, hogy a Telekom VOLT Fesztivál egyik legjobban várt és évek óta visszatérő két hazai sztárjának, Majkának és Curtisnek ez a dala is tarolni fog az éterben és a neten is.

Nem csak zene

A Telekom VOLT Fesztivál kapcsán a zene mellett természetesen számos más kapcsolódó eseményt, egyéb tudnivalót is érdemes megemlíteni.

Idén először lesz VOLT Kertmozi, amelyen filmklasszikusokat és kasszasikereket is vetítenek majd.

Az idei Telekom VOLT Fesztivál különlegessége, hogy a

A Visegrádi Csoport Magyar elnöksége záróeseményeként cseh, lengyel és szlovák zenei csapatok is bemutatkoznak.

Így a közönség Június 26-án találkozhat a cseh Skyline, a szlovák Walter Schnitzelsson és a lengyel ClockMachine együttesekkel.

A fesztivál új helyszínén, a Hello Hungary Village-ben a legismertebb magyar youtuberek fesztiváloznak öt napon át. Viszkok Fruzsi, Szirmai Gergő, Barni és egy később csatlakozó társuk kalandjait a helyszínen és otthonról is élőben követhetik az érdeklődők. Ők hárman arra vállalkoztak, hogy a VOLT-ot és Sopront mutatják be a saját kamerájuk lencséin át több százezer követőiknek.

A fesztivál másik új színterén,

a Magenta1 Színpadon kora délutánonként talkshow-val indul a nap. Vendég lesz itt a Vad Fruttik, a Margaret Island, a Punnany Massif, a Wellhello és a Halott Pénz. A 2018-as labdarugó-világbajnokság 8 mérkőzését itt nézhetik majd a szurkoló voltosok, de sok-sok DJ is fellép majd itt, az esti órákban pedig hivatalos afterpartiknak ad otthont a Magenta 1 Színpad.

A Secret Garden erdő a Magenta1 Színpad mögött terül el, és – nevéhez híven – sok-sok titkot és meglepetést tartogat. DJ-k, zenekarok, bűvészek váltják itt egymást, hogy ki és mikor, az csak a helyszínen derül ki...

Fontos ügyek

A VOLT idén egy fontos jelenségre, az autizmussal élők problémájára hívja fel a fesztiválozók figyelmét.

A szervezők az Út a Mosolyért Alapítvánnyal közösen 30.000 fesztiválozónak és fellépőnek adják át az idei VOLT egyik színes jelképét, a VOLT-füzért, amely erre a fontos kérdésre hívja fel a figyelmet. A MOL Zrt. minden átadott VOLT-füzér után 100 Forinttal támogatja az Út a Mosolyért Alapítványt

Amit még tudni érdemes: a fesztivál idején üzemelő Diákhitel Kávézóban a napi rekreációs programokat izgalmas beszélgetések, előadások követik. A kávézóban

délben kezdődik a majd „detox jóga”, egy olyan jóga-ászanákból, bandhákból és légzőgyakorlatokból álló méregtelenítő jógasorozat, amely a leghatékonyabban segíti elő testünk természetes méregtelenítő folyamatait. Az előadások/beszélgetések közt üdvözölhetjük Feldmár András «Parazita/Szimbióta» - szerelem barátok vagy ellenségek között című előadását. Csernus Imre a Bevállalod? kérdéssel áll a közönség elé.Zacher doktortól a „mindennapi mérgeinkről” hallhatunk előadást, Almási Kitti a tinédzserszerelmekről beszél, D. Tóth Kriszta pedig Vecsei H. Miklóssal, a Vígszínház ifjú tehetségével beszélget.

A Telekom VOLT Fesztivál ideje alatt a szokásoknak megfelelően számos szervezet is igyekszik majd izgalmas és hasznos infókkal ellátni a fesztiválra érkezőket. Kitelepül a Medical Mental Alapítvány, akik az alkoholfogyasztás és a veszélyes szerhasználat ártalmainak csökkentését tűzték ki célul, miközben felhívják a figyelmet a lelki egészség fontosságára. A Nukleáris sátorban az atomenergiával kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ az érdeklődők. A KözösPont sátorban izgalmas beszélgetéseken vehetnek részt, testileg-lelkileg feltöltő diskurzusokra számíthatnak a látogatók. A NAV Színtéren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkájába nyerhetnek betekintést. A halloholnapban pedig a hallás védelmének lehetőségeiről kaphatnak hasznos tanácsokat.

A fesztiválcserkészeknél nyomozójátékok, akadálypályák, ügyességi és szellemi feladatok várják a fesztiválozókat, a NoKamu sátorban pedig megtudhatják, hogyan lehet felismerni a hamis termékeket.

A Telekom VOLT fesztivál a gyerekeket is szeretettel várja.

A 12 évnél fiatalabbak számára egy, a fesztiválról készített rajz a belépő! A legkisebbeknek idén is számos izgalmas programot kínál a Telekom VOLT fesztivál: lesz divatbemutató, testfestés, LEGO-kocka-vadászat és építés, csodák palotája, játszóház, cserkészprogramok, és kölyök ki-mit-tud.

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó program évek óta a fesztiváltúra: a gyerekek itt megtudhatják, hogyan készül a VOLT, betekinthetnek a színfalak mögötti területekre, megtudhatják, milyen eszközöket és járműveket használnak, mi történik, ha valaki megsérül, vagy ha épp rosszra fordul az idő. Az izgalmas, rövid túrák idén is két turnusban indulnak, szombaton reggel 9 és 10 órai kezdéssel, az információtól, ahová 12 év alatti fesztiválozók maximum 1 fő felnőtt kísérővel jelentkezhetnek. A programra előzetes regisztrációval lehet jelentkezni a www.volt.hu/fesztivaltura oldalon. A Telekom VOLT fesztivál gyerekprogramjairól részletesen: volt.hu/gyerekprogramok

Újdonságok

A környezettudatosság és a fenntartható fesztiválozás jegyében a VOLT-on is megjelenik idén a re:pohár, azaz a cserélhető pohár, amivel a soproni fesztiválon gyakorlatilag eltűnik a pohárhulladéka rendezvény helyszínéről, ezzel több százezer eldobható műanyagpoharat váltanak ki a szervezők

A Telekom VOLT fesztivál mobilapplikációjának segítségével minden fesztiválozó naprakész információkat kap az aktuális eseményekről, tudni- és látnivalókról. A szoftver tartalmazza a fesztivál részletes és pontos programtábláit, lehetőséget nyújt az egyedi érdeklődési preferenciák beállítására. Az applikáció iOS és Android platformra is ingyenesen letölthető.

Idén már a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizetni a VOLT-on. A rendszer lényege, hogy a karszalagok RFID chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak (napok, kempingek, stb.) a fizetési funkciót is magukban foglalják. Ez a rendszer a heti- és napijegyeseknél is egyaránt működik.Gyakorlatilag a Festipay fizetőkártyát váltja ki, ami tulajdonképpen beépül a karszalagba. Így megszűnik a korábban a kártyáért fizetendő 500 forintos letét is. A karszalag további előnye, hogy sorba állás nélkül, a már említett mobilapplikáción keresztül is fel lehet tölteni. Emellett természetesen egyérintéses (contactless) bankkártyákkal is lehet majd ugyanúgy fizetni, mint eddig.

(A cikkben látható képek a tavalyi, 2017-es Telekom VOLT Fesztiválon készültek.)