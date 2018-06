2017-ben teljesen ingyenes volt a Babel Sound Fesztivál, ami nem csupán az összes zenei és kulturális programra vonaktozott, hanem az ételre is. A meghívott fellépők minden nap ingyen ebédet és vacsorát is osztottak. Mindenkinek. Idén is összegyűltek a világ egy hétre Balatonbogláron. Kultúrák, nemzetiségek találkoztak és ünnepelték egymást az idei Babel Sound Világzenei Fesztiválon.