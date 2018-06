Jeltelen sírba temethetik Paudits Bélát

Paudits Béla évekkel ezelőtt különös kérést fogalmazott meg az önéletrajzi könyvében a temetésével kapcsolatban. A színészt a Madách Színház saját halottjának tekinti, a búcsúztatását június 28-án tartják, de az is elképzelhető, hogy temetése egyáltalán nem lesz.

Paudits Béla évekkel ezelőtt különös kérést fogalmazott meg az önéletrajzi könyvében, azt írta, hogy tömegsírba temessék. Most úgy néz ki, hogy ez a végakarata meg is valósulhat, ugyanis rendhagyó temetése lesz. A színészt a Madách Színház a saját halottjának tekinti, így a szertartásról ők gondosodnak. Korábban megírtuk, hogy Paudits Bélát június 28-án búcsúztatják a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában, az eddig azonban nem volt nyilvános, hogy a búcsúztató után nem lesz temetés.

Legalábbis a Farkasréti temetőben nagy nyilvánosság előtt biztosan nem.

A temetés helyszíne egyelőre teljes titok a közvélemény számára - mondta a Madách Színház sajtóosztálya a Ripostnak. Ez pedig akár azt is jelentheti, hogy Paudits utolsó kívánsága is teljesülhet, vagyis az, hogy a színész halála után egy jelöletlen sírban nyugodhasson. „Nem akarok nagy temetést, sőt semmilyen temetést nem akarok. Aki szeret, őrizzen meg a szívében, de senki ne tolongjon a koporsóm mellett egy könnycseppet morzsolgatva, ha soha nem szánt, amíg életben voltam. Azt akarom, hogy a testemet egy olyan jeltelen tömegsírba dobják, mint azokét, akik névtelenül haltak meg. Aki pedig emlékezni akar, emlékezzen” - írta Rivaldafényből a nyomorba című önéletrajzi kötetében.

A halotti tort már szervezik

Lajsz András étteremtulajdonos már régóta ismerte Paudits Bélát, még a vendéglátóipari főiskolán ismerkedtek meg, amit Paudits a színművészeti után végzett el, hogy megnyithassa a művészvilág titkos találkahelyét, a Piafot - írta a Blikk. Paudits Béla az utolsó éveiben már nagyon nehéz anyagi helyzetben volt, olyan is előfordult, hogy a rezsit sem tudta kifizetni. „Természetesen felajánlottam neki, hogy viszek ételt, hiszen az étteremből nem jelentett volna gondot. De hiába próbálkoztam, nem fogadott el semmilyen segítséget.