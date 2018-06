Fehérneműben, smink nélkül pózol Kylie Minogue

Az ötvenéves Kylie Minogue új klipjében merészet is vállalt. Fehérneműben, smink nélkül mutatta meg magát. Az énekesnő azt mondta, talán még férjhez is menne új párjához.

Az ötven éves Kylie Minogue smink nélkül, fehérneműben pózolt legutóbbi videóklipjében. Legújabb, Golden című számához készített klipnek van olyan része, ahol az énekesnő fehérneműben ül egy fal előtt, és úgy énekel a kamerába. Aztán van olyan rész is, ahol

flitteres ruhában hempereg

a homokos tengerparton, de láthatunk rajta másik flitteres ruhát is, igaz, abban már az ágyban fekszik. És énekel. A klippet egyébként Kubában forgatták.

A forgatás során csak természetes fényeket használtak, és nem volt stáb sem, John Perez a klip rendezője és készítője egyedül vette fel az anyagot, kizárólag a kameráját használta. Az énekesnő mostanában boldognak és elégedettnek tűnik, talán ezért is ilyen sugárzóan gyönyörű 50 évesen, smink nélkül is.