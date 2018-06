Megdöbbentő vallomás került elő Whitney Houston halálával kapcsolatban. Kevin Macdonald filmrendező egy portréfilmet forgatott Whitney Houston életéről, és összesen hetven interjút készített, köztük családtagokkal és közeli barátokkal, akik jól ismerték az énekesnőt. Houston asszisztense pedig valami olyat mondott, amire senki sem számított.

Egy új vallomás szerint Whitney Houstont meggyilkolták. Július 5-én mutatnak be egy dokumentumfilmet, ami az énekesnő életéről szól, akinek világsikerből, és a drogokproblémákból is kijutott karrierje alatt. Ebben a filmben van egy interjú, amelyben az énekesnő közeli ismerőse azt mondja, a sztár haláláért felelős egy meg nem nevezett személy, aki utolsó napján mellette volt. A zenészvilág egészét megrázta a hír, amikor 2012. február 11-én, szombat délután megtalálták a Houston holttestét a hotelszobájában. Egy vízzel teli kádban volt, arccal lefelé, a lakosztályában pedig üres gyógyszeres dobozokat és recepteket találtak. A hivatalos rendőrségi jelentés szerint a halál oka fulladás, amely szívbetegség és kokain használatának következménye volt, az ügyet akkor le is zárták. Most azonban Kevin Macdonald filmrendező megdöbbentő vallomást talált, amikor portréfilmet forgatott Whitney Houston életéről. Összesen hetven interjút készített, köztük családtagokkal és közeli barátokkal, akik jól ismerték Whitney Houstont. A felvételkor Houston asszisztense, Mary Jones azt mondta, hogy szerinte megölték az énekesnőt, aki éppen a Grammy-díjátadóra készült. Állítólag az énekesnő akkoriban újra jó hangulatban és fizikailag egyre jobb formában volt az edzéseknek köszönhetően. A halála azért is sokkolt sokakat, mert az énekesnő izgatottan készült a gálára, meg akarta mutatni magát, valamint várta az új dalai fogadtatását és egy szerepet is elnyert.