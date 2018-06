Nagyszabású adománygyűjtésbe kezd az Út a Mosolyért Alapítvány az első Autista Krízis Ház és Oktatási Központ létrehozására. A nyár folyamán a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. jóvoltából négy nagy fesztiválon is jelen lesz figyelemfelkeltő akcióival, melyeknek célja, hogy a fesztiválozókkal is megismertessék az autizmust. Az alapítvány tavaly kezdte el Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampányát az autizmussal élők támogatásáért, ennek eredményeként idén tavasszal átadták a Közép-Európában is egyedülálló autista vizsgálóközpontot Budapesten. Interjú Szijjártó-Nagy Szilviával, az Út a Mosolyért Alapítvány elnökével.

Az Út a Mosolyért Alapítvány azzal a szándékkal jött létre, hogy a hátrányos, fogyatékkal élő embereket, családokat, gyermekeket, intézményeket vagy szervezeteket támogasson. Mi volt a személyes indíttatás az alapítvány megalapításakor, és miért lett az autizmus az egyik kiemelt téma?



Sz-N. Sz.: Rendkívül fontosnak tartom a tudatos társadalmi felelősségvállalást, az elesettek segítését, a gyermekeinket is erre tanítjuk. Kétszer segítettük a vakok Batthyány László Intézetét, első körben egy új épületszárnyat bútoroztunk be, másodjára pedig a fűtési rendszert korszerűsítettük, melynek nyomán 2-3 millió forinttal csökkent az intézet rezsiköltsége. A fennmaradó pénzt így a gyerekek fejlesztésére tudják fordítani. Nem gondoltuk azonban korábban, hogy az autizmus területén történő szerepvállalás marad a fókuszban, de ahogy egyre jobban belemélyedtünk a témába, és egyre több beszélgetés volt szakmai szervezetekkel, egyre inkább a szívünkhöz nőtt az autizmussal élő gyerekek segítésének ügye.



Tavaly kezdett el fókuszálni az alapítvány az autizmusra. Hogyan kezdődött a Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampány, mi volt az első nagyobb lépés?



Sz-N. Sz.: Az Út a Mosolyért Alapítvány 2017 májusában kezdte Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampányát. Egy nagy sikerű Mosoly koncerttel kezdtük, ahol rengeteg népszerű művész a 100 Tagú Cigányzenekarral együtt állt közösen színpadra. Az ő segítségükkel annyi pénzt tudtunk összegyűjteni, amelyből sikerült létrehozni a Magyarországon és Közép-Európában is egyedülálló autista vizsgálóközpontot. A vizsgálóközpont kialakítása során a legfontosabb az volt, hogy az autista gyerekek minden igényét szem előtt tartsuk, és egy egyszerű, letisztult, ingerszegény környezetben tudjanak várakozni a vizsgálatokra. Ezt követően is maradtunk az autizmus területén, és 2017 decemberében az Autizmus Alapítvány Általános Iskola diákjai számára elengedhetetlen speciális fejlesztési program támogatását tűztük ki célul.





Idén is folytatják a Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampányt, habár eddig is nagyon sokat tettek az autizmus megismeréséért, elfogadásáért. Miért döntöttek mégis úgy, hogy továbbra is erre a területre koncentrálnak?

Sz-N.Sz.: Örültünk, hogy tudtunk segíteni, ugyanakkor tudjuk most már azt is, hogy még mindig rengeteg a tennivalónk ezen a területen. Ezért úgy döntött az Alapítvány kuratóriuma, hogy a jövőben is elkötelezetten fogunk dolgozni azért, hogy minél többen megértsék, hogy miről is szól ez a speciális élethelyzet, hogy minél többen elfogadják ezeket a speciális élethelyzetben lévő gyerekeket, és minél többen segítsenek rajtuk. Ezért folytatjuk 2018-ban is Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampányunkat.



Idén az autizmus mely területén szeretne segíteni a Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampány?



Sz-N. Sz.: Nagyon nagy célt tűztünk ki magunk elé, mert az Autisták Országos Szövetségével közösen szeretnénk létrehozni az első Autista Krízisházat és Oktatási központot, ahol szakszerű és hatékony segítséget tudunk majd nyújtani a súlyos autizmussal élő személyeknek és családjaiknak, valamint tanulási, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosíthatunk a szakemberek számára. Ez a ház az egyik legégetőbb problémára tudna hosszú távon megoldást nyújtani. Ez egyelőre egy álom, egy nagy cél, amelynek megvalósulásáért most mindannyian tehetünk. Egy egész éves programsorozatot szánunk erre az ügyre.



Milyen aktivitásokat terveznek az idei kampány során?



Sz-N. Sz.: A legnagyobb hazai fesztiválokon is jelen leszünk idén figyelemfelkeltő akcióinkkal. A kampány első állomása az idén 25 éves VOLT Fesztivál, de jelen leszünk a Balaton Soundon, a Szigeten és a Strand fesztiválon is. A VOLT Fesztiválon 30 000 füzért fogunk szétosztani a fesztiválozóknak, a MOL pedig minden nyakba akasztott VOLT-füzér után 100 Ft-tal támogatja az alapítványt. A VOLT Fesztiválon „Tabuk nélkül az autizmusról” címen kerekasztal-beszélgetést szervez az alapítvány a Diákhitel kávézóban június 27-én 13 órától, ahol szakemberek mesélnek arról, hogy milyennek látják az autisták az őket körülvevő világot, milyen nehézségekkel kell nekik szembenézniük, és milyen módon tudjuk segíteni ezeket a speciális élethelyzetben lévő gyerekeket és felnőtteket. Lesz a fesztiválon egy Mosoly út és egy Mosoly fal, utóbbin pedig kérjük a fesztiválozókat, hogy küldjenek egy-egy kedves üzenetet az autizmussal élő társaiknak. Az erről készült képeket pedig folyamatosan nyomon lehet követni majd az alapítvány közösségi oldalán. A fesztiválon standunk és kihelyezett pontjaink is lesznek. Mindenkit arra kérünk, hogy viseljék a füzért, illetve használják a #fesztiválozzamosolyért és a #megértenielfogadnisegíteni hashtageket is.



Ennek a kampánynak a mottója: Fesztiválozz a mosolyért! Miért döntöttek úgy, hogy a fesztiválozók segítségét is kérik az idei kampányhoz?



Sz-N. Sz.: Hatalmas lehetőség nekünk a fesztiválokon való részvétel, hiszen nagyon sok ember figyelmét tudjuk felhívni az autizmusra. Azért megyünk el a fesztiválokra és azért megyünk el a fiatalok közé, akik rendkívül nyitottak és befogadóak, hogy velük is őszintén és nyíltan tudjunk beszélni az autizmusról, erről a komoly kérdésről.



Mind a Batthyány László Intézet, mind a Heim Pál Gyermekkórház esetében van nyomon követés?



Sz-N. Sz.: Igen, a korábbi akciók kapcsán Anna nővérrel és a Heim Pál Gyermekkórházzal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Nagyon sikeresnek mondhatjuk a vizsgálóközpont létrehozását, hiszen olyan körülményeket tudtunk ezáltal biztosítani a gyermekeknek, melyek az ő speciális igényeiknek is megfelelnek.

Amennyiben szeretné támogatni az Út a Mosolyért Alapítvány munkáját, bővebb információt talál az alapítvány honlapján, illetve közösségi oldalán.