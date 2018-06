Jachton rázta magát Jennifer Lopez - videó

Jennifer Lopez nagyon jól kijön új párja 13 éves lányával. A legutóbbi nyaralásukon egy látványos kis táncelőadást is tartottak egy jachton, amit biztosan jó pár közös táncóra is megelőzött.

Jennifer Lopez nyáron lesz 49 éves és elképesztő formában van. Mostanában a szerelmi élete is rendben van, egy ideje Alex Rodriguez, volt baseball játékossal alkotnak egy párt, tavasszal össze is költöztek. Mostani nyaralásukon az énekesnő nyaralni ment párjával, és vitték a gyerekeket is. Az egyik jachton lenyomott közös táncelőadásuk alapján azt lehet mondani, hogy Jennifer Lopez jól kijött Rodriguez 13 éves lányával. Meg az is biztos, hogy jó néhányszor gyakorolhattak is együtt, hogy ez a kis mutatvány így sikerüljön. Ki tudja, ha a kis hölgy ilyen magabiztosan folytatja, lehet, hogy még a mostohaanyja tánckarába is befér majd. Ez persze függ a Lopez-Rodriguez-kapcsolat hosszától is.

Az énekesnő párja több képet is feltöltött a közös nyaralásról.