Michael Jackson egyik volt alkalmazottja úgy döntött, hogy nem hallgat tovább, és a popkirály halálának kilencedik évfordulóján elárult róla néhány szomorú titkot. Michael Jackson volt testőre és barátja, Matt Fiddes eddig hallgatott a legendás énekes problémáiról, most viszont őszintén beszélt a halála előtti időszakról. Elmondta, hogy a világsztár folyamatosan attól rettegett, hogy valaki megöli, és annyira úrrá lett rajta ez az üldözési mánia, hogy a színpadon is mindig golyóálló mellényt viselt - írta a Daily Star.