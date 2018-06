Ákos előveszi a rockosabb énjét

Ákos gyerekkorában rengeteg időt töltött a Balatonnál, és a koncertek szempontjából is kifejezetten szereti a balatoni helyszíneket. Az 50 éves zenész június 30-án lép fel a siófoki Plázson.

Ákos szereti a balatoni koncertek hangulatát, és Siófokra is rendszeresen visszajár, viszont a siófoki Plázson most először lép fel. A június 30-i koncert azért lesz különleges, mert a nemrég 50. születésnapját ünneplő Ákos jubileumi műsorának egy

új verziójával érkezik Siófokra.

Április 6-án lett 50 éves Ákos, aki ebből az alkalomból tavasszal akusztikus, színházi jellegű műsorral járta az országot. Azonban alig várta már a nyári fesztiválturnét, hogy újra elővegye rockosabb énjét, és látványosabb, hangosabb formában is előadja a dalait. Ebben segíti megújult zenekara is, ugyanis Madarász Gábor gitáros is csatlakozik a nyári turnéhoz. „Kvartettben zenélünk Bánfalvi Sanyi dobossal, Lepével, aki a szintetizátorok mellett basszusgitározik is, és Madival, a legendás gitárossal, akivel sok év után találtunk újra egymásra. Nagy slágerek, kötelező repertoárdarabok és meglepetések is lesznek a műsorban” - mondta Ákos a majd kétórás programról, amely amellett, hogy a rockosabb dalokra koncentrál, természetesen összes nagy slágerét felvonultatja. A jubileumi műsornak ezzel a verziójával elsősorban fesztiválokon lép majd fel Ákos. Épp ezért jelent kivételt a siófoki fellépés, hiszen ez az énekes-dalszerző saját, önálló koncertje lesz, és mint ilyen, teljesen más hangulatúnak ígérkezik, mint egy fesztiválfellépés. Ráadásul Ákos kifejezetten szereti a balatoni koncerteket, illetve úgy egyáltalán a tó környékét.