Szíve miatt került kórházba az Operettszínház színésze

Faragó András nemrég kórházba került. A színészt meg kellett műteni, a szívével volt probléma. A gyógyulásnak köszönhetően több mint harminc kilót fogyott.

Megműtötték Faragó Andrást, a szívével voltak problémák. Nagyon lefogyott, sokáig titkolta is ennek pontos okát, most azonban elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt cukorbetegséggel került kórházba, akkor le kellett vágni az egyik lábujját, most viszont a szíve miatt vitték be.

„Több mint harminc kilót fogytam, de ez most egy másik fajta betegségnek köszönhető. A cukrommal nincs problémám, hála istennek, minden értékem jó, most szívproblémám volt, ami miatt 150 kilóra híztam. Nem nyomta ki a szívem a szervezetemből a vizet, mindenem feldagadt. Ebbe meg szoktak halni az emberek” - mondta Faragó a Ripostnak. Az Operett színésze szerencsére időben orvoshoz fordult, és két hetet töltött kórházban.