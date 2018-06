Titokzatos nő viseli Orbán József gondját

Hazaengedték a kórházból Orbán Józsefet. A 100 Folk Celsius zenekar frontemberének barátai abban bíznak, hogy hamarosan véget ér ez a nehéz időszak, és a zenész újra a régi lesz. Orbán József bár hazamehetett, mégis ápolásra szorul, egy titokzatos nőhöz költözött.

Korábban megírtuk, hogy Orbán József tavaly ősszel tudta meg, hogy az agyában és a tüdejében is daganatos elváltozások vannak, azóta az orvosai azt mondták, hogy teljesen meggyógyult. A 100 Folk Celsius zenekar frontembere a hónapokon át tartó kezelések miatt nagyon legyengült, most azonban hazaengedték a kórházból. Orbán József barátai most már megnyugodhatnak, a zenész újra rendesen eszik, és még az is kiderült, hogy a kórházból egy titokzatos nőhöz költözött. „Mielőtt eljöttünk a kórházból, Józsinak volt még egy CT-vizsgálata, hogy kiderüljön, kialakultak-e újra a daganatok a szervezetében, de a lelet alapján emiatt nincs okunk aggódni. Tehát az a helyzet, mint korábban, fejben kell rendet tennie, hogy ismét erőre kapjon. Bízom benne, hogy most sikerülni fog” - mondta Benkő Balázs, Benkő László fia.

Orbán József barátai úgy döntöttek, hogy nem maradhat felügyelet nélkül, ezért a zenésznek most egy rajongóból lett jó barátja viseli gondját, aki állítólag naponta főz neki - írta a Blikk. A zenész barátai abban reménykednek, hogy a nehéz időszak után, a sok törődésnek köszönhetően nemsokára újra a régi lesz.