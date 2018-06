Jennifer Lopez 10 éves lánya könyvet ír

Jennifer Lopez 10 éves kislánya könyvet ír. Az énekesnő mindenben támogatja, és több megbeszélést is leszervezett neki különböző kiadókkal.

Jennifer Lopez kislánya korán kezdi építeni a karrierjét: 10 éves, és már tárgyalásokra jár. Emme előállt egy saját könyv ötletével is, Jennifer Lopez pedig támogatja: több megbeszélést is szervezett lányának különböző kiadókkal. Egy rövid videót is megosztott magukról, amikor éppen úton voltak az egyik üzleti tárgyalásra. „Nagyon különleges nap ez a mai, ugyanis Emme és én éppen úton vagyunk az első üzelti tárgyalásunkra egy kiadóval, Emme könyvtervezetéről lesz szó” - mondta az énekesnő, majd szólt kislányának, hogy mutassa a kamerába a borítót.

Később azt is hozzátette, hogy három megbeszélésük is lesz, és nagyon izgatottak. A könyv tervezett címe Lord help me! vagyis Istenem, segíts!

Emme, és ikertestvére, Maximilian még Jennifer Lopez volt férjétől, Marc Anthonytól született, akivel 2014-ben elváltak, de a gyereknevelésben továbbra is támogatják egymást.