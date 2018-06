1241 meghirdetett előadás, összesen 442 egyedi filmcím, seregnyi filmnap és filmfesztivál, 29 díszbemutató, 30 élőzenei koncert, valamint 32 opera-, balett- és színházi előadás közvetítése a világ nagy színpadairól. Röviden így fordítható le számokra a Nemzeti Filmszínház elmúlt tíz hónapja.

Sikeres évadot zár a napokban az Uránia Nemzeti Filmszínház, ahol szeptember óta egymást érték a filmélet eseményei, a fesztiválok és a díszbemutatók. Nézőszámot tekintve ez mintegy százezer látogatót jelentett a magyar és az európai filmek, valamint a művészeti közvetítések számára. A nyár csendesebb, de messze nem eseménytelen: jelenleg Ingmar Bergman születésének közelgő 100. évfordulójára készülnek. 1241 meghirdetett előadás, összesen 442 egyedi filmcím, seregnyi filmnap és filmfesztivál, 29 díszbemutató, 30 élőzenei koncert, valamint 32 opera-, balett- és színházi előadás közvetítése a világ nagy színpadairól. Röviden így fordítható le számokra a Nemzeti Filmszínház elmúlt tíz hónapja.

Az Uránia a mozizás kortárs trendjeivel összhangban az igényes egyedi tartalmak játszóhelye, ugyanakkor hagyományaihoz hűen továbbra is a magyar filmekkel való találkozás kiemelt helyszíne. Miközben a magyar filmek nézettsége a mozikban országosan 10 százalék alatt mozog, az Uránia vetítéseinek és közönségének harmadát a magyar filmek adják. Az évadban a Testről és lélekről vezette a házban a nézettségi toplistát, átlépve immár a hétezres nézőhatárt, az új bemutatók közül pedig Mészáros Márta Aurora Borealisa lett a legnépszerűbb, több mint 2700 eladott jeggyel. A magyar filmek közönségét az intézmény számos eszközzel építi: a közönségtalálkozók, a klubvetítések és az angol feliratos vetítések mellett a 2017/18-as évadban is folytatódott az Összhang sorozat, amelynek keretében kilenc új magyar film akadálymentes feliratozására és vetítésére került sor. Ezek az alkotások, legutóbb a Valami Amerika 3., a Vad Balaton és a Lajkó – Cigány az űrben – a projektnek hála országosan elérhetővé váltak akadálymentes változatban. Az Uránia filmprogramjának legsajátosabb vonása a sokszínűség, ami a most záruló évadban szám szerint 268 egészestés és további 174 rövidfilm címet jelentett, ennek a 442 címnek egyharmada volt magyar. A rendkívüli változatosságot a fesztiválok és gálavetítések nagy száma magyarázza. Ezeken a kivételes alkalmakon olyan nemzetközi hírű alkotások láthatók, többnyire egy-egy alkalommal, amelyeket Magyarországon nem forgalmaznak.

A filmes mustrák sorát ősszel szokás szerint a román és a spanyol filmhét nyitotta, a két ország kulturális képviseleteivel közös szervezésben. Következett a Keresztény Film- és Könyvnapok, valamint az Európai Parlament filmdíját népszerűsítő LUX filmnapok, amelynek rendezési jogát immár negyedszer nyerte el az Uránia. A teltházas LUX-vetítések mellett a sajtó figyelmét leginkább az Uránia saját szervezésű fesztiválja, a februárban lezajlott Előhívás – #V4filmfeszt ragadta meg, amely a visegrádi országok filmművészetéről adott átfogó képet a KKM – Balassi Intézet megbízásából. Népszerűek voltak a külföldi vendégeket felvonultató nemzetközi versenyfesztiválok is, így az animációs Anilogue és a jubileumi, 25. kiadását ünneplő Titanic, de rendeztek a házban tematikus filmnapokat és több diákfilm-fesztivált is, illetve itt tartották az 1. Budapesti Klasszikus Film Maraton megnyitóját. Szép számmal voltak díszbemutatók is, amelyek közel egy hónapot tettek ki az évad programjában, és köztük is a magyar címek domináltak. Messze a teljesség igénye nélkül: itt került mozivászonra először vagy eddig egyetlen alkalommal Szász Attila Örök tél, Zsigmond Dezső Sátánfattya, Tuza-Ritter Bernadett Woman Captured, Varga Ágota Bokros jelentések, Pigniczky Réka Lövészek, Kövessy Róbert Pesti lányok, Kanalas Éva Adigzsi, a tuva sámán vagy legutóbb Kocsis Tibor A sándorgyuri című filmje. Látszik, hogy a dokumentaristák számára az Uránia az elsőszámú cím, de a többi műfaj is nagy megbecsülést élvez. Az EMMI támogatásával megvalósult Balázs Béla-díjasok az Urániában sorozat vetítésein például a televíziós műfajok és az animáció kerültek előtérbe, a 2017 őszén rendezett KAFF napon a kecskeméti animációs filmfesztivál programjából láthattunk ízelítőt, a Cinemascope és a Mozizz a Filmakadémiával vetítésein pedig a METU és az SZFE hallgatóinak rövidfilmjei debütáltak. Az idén 122 éves Uránia a kortárs alkotók mellett természetesen a klasszikusokra is figyel. Ennek jegyében került sor az évben számos vetítésre, gyakran a Nemzeti Filmarchívummal együttműködésben. Makk Károly emlékére, filmszalagról pergett ősszel a Macskajáték, a Fábri Zoltán centenárium jegyében a felújított Körhinta és A Pál utcai fiúk; az Anna Karenina új, Sahnazarov-féle feldolgozása kapcsán tavasszal Garas Márton éppen százéves adaptációját élőzenével láthatta a közönség. Tavasszal a Nemzeti Filmalap kezdeményezésére létrejött a Magyar Film Napja, amely mostantól minden év április 30-án arra az 1901-es eseményre emlékeztet, amikor a magyar filmgyártás úttörői az Urániában bemutatták az első magyar filmet, A tánczot. A film emlékét a jeles napon tánc tematikájú vetítések és alkalmi kiállítás idézte fel az épületben. Filmtörténeti kincseket mutatott be az évadban az Uránia és a Budapesti Olasz Kultúrintézet együttműködésében megvalósult, több mint 2500 látogatót vonzó Római anzix sorozat is, amelyben a filmművészet tizenegy, Róma által ihletett darabja szerepelt. Jó hír az olasz kultúra szerelmeseinek, hogy a sorozat év végén Itáliai utazás címmel folytatódik, ezúttal Itália távolabbi szegleteibe kalauzolva el a nézőket. Évek óta fontos pillérét alkotják az Uránia programszerkezetének a társművészeti közvetítések. Nem kell New Yorkba, Moszkvába vagy Londonba utaznunk ahhoz, hogy részesei lehessünk a Metropolitan Opera, a Bolsoj Balett vagy a National Theatre világsztárokat felvonultató előadásainak. A közkedvelt színpadi produkciók, valamint a világhírű művészek munkásságát aktuális kiállítások alapján feldolgozó Exhibition on Screen sorozat epizódjai, melyek a 2017/18-as évadban közel 23.000 nézőt csábítottak be a Filmszínházba, a jövőben is elérhetők lesznek. A társművészeti évad teljes programja szeptember közepétől válik publikussá.

A zeneszerető közönség felfigyelhetett rá, hogy az elmúlt egy-két évadban az Uránia hangsúlyosabban jelen van a főváros zenei életében is, és nemcsak a koncertfilmek révén. A színpadán szeptember óta megvalósított 30 zenei koncert részben összművészeti fesztiválok, így a CAFE Budapest, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Zsidó Művészeti Napok keretében, részben önálló programként valósult meg. Fellépett a házban Szalóki Ági, Korcsolán Orsolya, a Hungarian FolkEmbassy, Kovács Nóri, Avi Avital, Rákász Gergely, Rost Andrea és Harazdy Eszter, Malek Andrea és még sokan mások. A koncerteknek nem egyszer filmes kötődésük volt: Szelevényi Ákos a Chasing Trane című Coltrane-portréfilm bemutatóján zenélt, a Makám koncertjéhez az Anilogue stábja varázsolt animált képeket, a Chopin University Big Band közismert filmzenéket szólaltatott meg, a Kozma Orsi Quartet szving koncertje Woody Allen filmjei előtt tisztelgett. Volt japándob est és kórusfesztivál, és sikerrel folytatódott az Uránia házi kamarakoncert sorozata is a Sinfonietta Pannonica Ensemble előadásában, akik ezúttal Brahms kamaraműveit adták elő. Az Uránia a 2018/19-es évadra is gazdag zenei programmal készül. Ennek keretében mutatják be például novemberben az immár hat Emmy-díjjal is elismert The Violin Alone című dokumentumfilmet, amelynek főszereplője, Oláh Vilmos hegedűművész személyesen is fellép az esten. A nyár a mozik életében nyugalmasabb időszak, de azért nem eseménytelen. Az Urániában jelenleg Ingmar Bergman születésének századik évfordulójára készülnek, amelyet július 14-én, szombaton világszerte megünnepelnek a filmrajongók. A Nemzeti Filmszínházban az este folyamán premier előtt lesz látható a Bergman: A Year in a Life című, Cannes-ban bemutatott 2018-as dokumentumfilm, amely az ELF Pictures forgalmazásában ősszel érkezik a mozikba. Ezután az Egy nyári éj mosolya című, romantikus és talán kevésbé ismert Bergman-filmet vetítik, eredeti nyelven, magyar felirattal.