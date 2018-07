Székhelyi József: Már nem tudok olyan pozitív lenni, mint szeretnék

Rossz hírt kapott Székhelyi József: az utolsó vizsgálatok áttétet mutattak ki a testében. Bár már nem tud olyan pozitívan gondolkodni, mint korábban, azért még mindig reménykedik a gyógyulásban.

Székhelyi Józsefnél még tavaly novemberben állapítottak meg az orvosok tüdőrákot. Korábban megírtuk, hogy használt a kemoterápia, és a tüdejéből teljesen eltűnt a daganat, viszont most sajnos rossz híreket kapott: az utolsó vizsgálatok áttétet mutattak ki a testében. Székhelyi József korábban elmondta, hogy betegsége ellenére nem mondja le az előadásait. „Hetente több előadásom is van a Madách Színházban, és persze, vannak szabadtéri előadások is. Eddig egy pillanatra sem fordult meg a fejemben, hogy akár egyetlenegy előadásomat is lemondjam. Székhelyi József azt is elmondta, hogy hogyan dolgozza fel a betegséget közösen a családjával. „Én mondtam el a rossz hírt a családomnak, a feleségemnek, a fiamnak. A hatéves kislányom még nem érti, mi történik. Csak azt tudja, hogy apa beteg” - írta a Ripostra hivatkozva a Blikk.