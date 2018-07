Saját fesztivált szervez az Irie Maffia. Három, a maga területén sikeres magyar fiatalember, az Irie Maffia vezetője, Élő Márton, a Zing Burger alapítója, Susánszky Ádám és a palkonyai borász Haraszti Ferenc összeálltak, hogy csináljanak egy családias fesztivált.

Saját fesztivált szervez Palkonya Hangja névvel az Irie Maffia. Az idei, első fesztivált augusztus 10. és 12. között rendezik, tele zenei és gasztronómiai programokkal. A rendezvényt három fiatalaember álmodta meg, célju az volt, hogy egy, a megszokott borfesztiváloktól merőben különböző, egyedi fesztivált hozzanak létre. A szervezők pedig az Irie Maffia vezetője, Élő Márton, a Zing Burger alapítója, Susánszky Ádám és a palkonyai borász Haraszti Ferenc. Zenészeket a világ minden tájáról hívnak, lesz dél-amerikai cumbia, afrobeat, reggaeés hiphop is.

Élő Márton, az Irie Maffia vezetője azt mondta: „ez a Palkonyai fesztivál számomra kicsit olyan, mint amikor egy féltve őrzött kincset, valami eddig titkos rejteket megoszt az ember a barátaival, ismerőseivel. A palkonyai táj, hangulat plusz az a zenei világ, amivel megpróbáljuk ezt a csodát még vonzóbbá tenni egy olyan kombináció, amit tényleg büszkén, de nagyon féltve mutatunk meg az erre nyitott közönségnek. Szeretnénk, ha ez a fesztivál hosszú távon is egy családias, baráti kis rendezvény maradna, amilyen maga Palkonya is. Ezért is maximalizáltuk 2000 emberben a létszámot”.

Az Irie Maffia már korábban is részt vett hasonló projektekben Az Irie-stáb számára nem ismeretlenek a projektek, a zenekar kezdeményezésére Wake Up című slágerük egy különleges kampány címadója lett: a Semmelweis Egyetemmel, az Apáczai Csere János Gimnáziummal és az Országos Mentőszolgálattal összefogva az ország gimnáziumait járják és ezidáig már több, mint 1000 diákot tanítottak meg a hivatalos újraélesztési protokollra. 2018-ban második alkalommal rendezték meg a Ghánai Magyar Kulturális Hetet Accrában, Ghána fővárosában, ahol a két kultúrát koncertekkel, fényfestéssel, gyerekprogramokkal és filmvetítéssel hozták közelebb egymáshoz. Az Irie-stáb számára nem ismeretlenek a projektek, a zenekar kezdeményezésére Wake Up című slágerük egy különleges kampány címadója lett: a Semmelweis Egyetemmel, az Apáczai Csere János Gimnáziummal és az Országos Mentőszolgálattal összefogva az ország gimnáziumait járják és ezidáig már több, mint 1000 diákot tanítottak meg a hivatalos újraélesztési protokollra. 2018-ban második alkalommal rendezték meg a Ghánai Magyar Kulturális Hetet Accrában, Ghána fővárosában, ahol a két kultúrát koncertekkel, fényfestéssel, gyerekprogramokkal és filmvetítéssel hozták közelebb egymáshoz.

A fesztivált a zenei mellett gasztronómia programokkal színesítik, helyi borászokkal és termelőkkel szoros együttműködésben. Számos palkonyai pince nyitja ki kapuit, a termelői piacon pedig helyi gasztronómiai különlegességeket lehet beszerezni. A Palkonya Nagyszínpadon többek között fellép a perui Los Mirlos, az afrobeatet játszó Mabon Dawud Republic Delé Sosimivel kiegészülve, a ghánai-magyar RedRed Sena Dagaduval és a magyar-perui-uruguayi Los Orangutanes.

Emellett olyan népszerű hazai előadók is színpadra lépnek, mint az Irie Maffia, a Kéknyúl, a The Qualitons, az Ethnofil vagy a pécsi Singas Project. Délutánonként a pincesoron akusztikus koncertek és chillout helyszín várja a fűben heverészni vágyókat.

A Palkonya Hangját egy kifejezetten gyerekbarát fesztiválnak szánják: mesekirándulás, Bóbita Bábszínház, gyerekkoncertek, kézműves szakkör és még sok más program is lesz a gyerekeknek. A fesztivált a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány támogatja. A részletes program elérhető a fesztivál internetes oldalán.