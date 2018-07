Alternatív irodalmi Nobel-díj átadását jelentette be egy svéd írókból, színészekből, újságírókból és a kulturális élet más szereplőiből alakult új testület az után, hogy a Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémián kitört botrány miatt legalább egy évvel el kellett halasztani az idei díj átadását.

A Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémián nemrég kitört botrány miatt legalább egy évvel elhalasztották az irodalmi Nobel-díjak átadását, de úgy néz ki, lesz helyette alternatív díj. Legalábbis ezt jelentette be egy svéd írókból, színészekből, újságírókból és a kulturális élet más szereplőiből alakult új testület a hét elején. Az Új Akadémia nevű szervezet azt tervezi, hogy októberben adja át az alternatív irodalmi Nobel-díjat. A svéd értelmiségi csoport a Svéd Akadémiát megrázó

botrány miatti tiltakozásnak szánja

az alternatív díj odaítélését. A 2018-as irodalmi Nobel-díj átadását májusban halasztották el, miután egyre több vád jelent meg a Svéd Akadémia egyik tagja, Katarina Frostenson és férje, Jean-Claude Arnault ellen. Az akadémián lezajlott belső vizsgálat szerint Arnault

számos nőt szexuálisan zaklatott, és júniusban szexuális erőszak miatt vádat is emeltek ellene.

Az is kiderült, hogy költő felesége révén, aki tagja volt a díjat odaítélő testületnek, éveken át még a díjazottak bejelentése előtt kiszivárogtatta a nyertesek nevét. A botrány miatt a Svéd Akadémia számos tagja, köztük az elnök is lemondott, a testületben új szabályokat vezettek be, és a díj presztízsének megőrzése érdekében egy évvel elhalasztották az idei kitüntetés átadását.

A botrány több mint száz svéd írót, színészt, újságírót és más kulturális szereplőt sarkallt arra, hogy megalakítsák az Új Akadémiát, amely a Nobel-díjak átadásával egyidejűleg, a megszokott rend szerint odaítéli saját, alternatív Nobel-díját az irodalom terén. Közleményükben azt írták, „azért alapítottuk meg az Új Akadémiát, hogy emlékeztessük az embereket: az irodalomnak és a kultúrának a demokráciát, az átláthatóságot, az együttérzést és tiszteletet kell hirdetnie privilégiumok, arrogáns előítéletek vagy szexizmus nélkül”. Azt is leírták, hogy az irodalom manapság még fontosabb szerepet kapott a hallgatás és az elnyomás kultúrája elleni küzdelemben, amikor egyre inkább megkérdőjeleződnek az emberi értékek. Az Új Akadémia erre tekintettel tartja fontosnak, hogy a világ legjelentősebb irodalmi elismerését 2018-ban is átadják.

Az Új Akadémia felkérte az összes svéd könyvtárost, hogy nevezzen alkotókat az elismerésre.

A világ minden tájáról lehet pályázni a díjra,

a feltétel csupán az, hogy a szerzőnek legalább két megjelent könyve legyen, amelyek közül legalább egy az utóbbi tíz évben jelent meg. A testület olyan írót keres, aki „a világban élő emberek” történetét meséli el, szemben a Nobellel, amelynek hagyományai szerint olyan írót tüntetnek ki évről évre Alfred Nobel végrendelete értelmében, „aki az irodalomhoz a legkiválóbb idealisztikus beállítottságú alkotással járult hozzá”.

A nevezések lezárulta után az Új Akadémia nyilvános szavazást indít, és a négy legnépszerűbb szerző kerül a zsűri elé. A zsűri, amelyet Ann Palsson szerkesztő vezet, és amelynek munkájában Lisbeth Larsson, a Göteburgi Egyetem professzora és Gunilla Sandin könyvtáros is részt vesz, októberben hirdeti ki a díj nyertesét. A közleményben még az is áll, hogy „a díjjal tiltakozásunknak adunk hangot. Meg akarjuk mutatni, hogy a komoly kulturális munkának nem kell a kényszerítés, szabálytalanságok vagy visszaélések között folynia”. A testület egyúttal azt is bejelentette, hogy december 11-én, egy nappal a díj ünnepélyes átadása után az Új Akadémia feloszlik.