Drake ötödik stúdióalbuma, a Scorpion tarol a streaming oldalakon, több országban listavezető, sorra dönti a rekordokat. A hatalmas hallgatottság ellenére a kritikusok vegyesen fogadták, szerintük túl hosszú és összefüggéstelen.

Várható volt, hogy Drake új lemeze sikeres lesz, de azt talán senki nem gondolta, hogy a Scorpion a megjelenés után néhány nappal stream-rekordokat dönt. A Spotifyon Drake ötödik stúdióalbumát

a megejelenése napján 132 millióan hallgatták meg,

míg a korábbi rekorder, Post Malone Beerbongs & Bentleys című albumát annak idején, ez év áprilisának végén „csupán” 50 millióan.

Drake nem csak a Spotifyon tarol, hanem az Apple Musicon is. Az első napon170 millióan hallgaták meg új lemezét, így a rapper egyéni rekordot is dötött.Ugyanis korábbi lemezét, a More Life-ot körülbelül 90 millióan játszották le a megjelenésének napján. Az Apple Music-on a Scorpion sikere nem korlátozódik az Egyesült Államokra, mert

már 92 országban listavezető.

A hatalmas hallgatottság ellenére vegyesen fogadták a kritikusok az albumot: sokan azt írták, hogy túl hosszú, ugyanis 25 track van rajta, valamint a dalok többségük szerint összefüggéstelenek - írta az Independent.