A rajongóitól kért segítséget Pál Éva, a Neoton Família egykori énekesnője. Súlyos anyagi gondokkal küzd, és már csak három hete van, hogy megoldást találjon.

Komoly bajban van Pál Éva, a Neoton Família egykori énekesnője, ezért a rajongóitól kért kétségbeesetten segítséget a Facebookon. Korábban megírtuk, hogy Pál Éva egyre rosszabb anyagi körülmények között él az utóbbi időben, és többek között ezért is tervezte, hogy újraalapítja a Neoton együttest. Most azért kért segítséget, hogy eladhassa házát, mielőtt elárverezik. Az énekesnő azt is leírta, hogy a svájci frank alapú hitel miatt adósodott így el. „Már régóta nem írtam, mert minden energiámat lekötötte az, hogy kimentsem nehezen megszerzett házunkat. Sajnos, 13 év küzdelem után nem sikerült. (Svájci frank hitel.) 3 hét múlva árverezni akarják, így most el kell adnunk. Sajnos, minden igyekezetünk (még fizetési készségünk mellett is) zátonyra futott. Kérlek Benneteket, segítsetek! Osszátok, mert nagyon kevés az időnk. (A végrehajtás 19 millióról szól)” - írta.