6,6 milliárdot kérnek Gábor Zsazsa kúriájáért, amelyben annak idején Elvis Presley is lakott. Nem csoda, hogy ennyire sokba kerül, hiszen a luxusvillában még a konyhából is a tengerre nyílik kilátás.

Árulják azt a kaliforniai kúriát, ahol először Elvis Presley, később pedig Gábor Zsazsa élt. Az óriási luxusvilla ára 23,4 millió dollár, vagyis több mint 6,6 milliárd forint. A hatalmas épületet 1955-ben építették, Presley után a magyar színésznő 1974-ben költözött oda kilencedik férjével, Frédéric von Anhalt herceggel.

Zsa Zsa Gabor’s estate lists for $23M with added home plans (PHOTOS) https://t.co/ptoPVWlB8Npic.twitter.com/Jo4k47cMoS — L.A. BIZ (@LABizJournal) 2018. július 4.

Gábor Zsazsa kifejezetten szerette a 824 négyzetméteres, hat háló-, hét fürdőszobás, hat autónak elegendő garázzsal felszerelt, úszómedencés otthont.. A luxusvillában még a konyhából is a tengerre látni, és pihenőszoba, bár, gőzfürdő valamint egy edzőterem is tartozik hozzá. Gábor Zsazsa évtizedekig lakott a villában, ahol rengeteg bulit tartott. Megfordult ott Erzsébet királynő, Ronald Reagan, Elizabeth Taylor és Frank Sinatra is - írja a Hollywood Reporter. Talán olyat lenne nehezebb keresni a kor nagyágyúi közül, aki soha nem járt a házban.