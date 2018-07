Ezzel készülnek a magyarok a legnagyobb művészeti fesztiválra

Újra lesz magyar fellépő a világ legnagyobb művészeti fesztiválján. A Recirquel Újcirkusz Társulatot a 2017-es hatalmas sikerüknek köszönhetően hívták el újra az Edinburgh Fringe fesztiválra, ahol teljesen új, a táncművészetet a színházzal és a cirkuszművészettel ötvöző produkciót fognak előadni.

A tavalyi év sikere után idén is meghívást kapott a világ legnagyobb előadó-művészeti fesztiváljára a Recirquel. Az Edinburgh Fringe-re idén teljesen új, a táncművészetet a színházzal és a cirkuszművészettel ötvöző produkciót visz a magyar újcirkusz társulat. A Vági Bence által rendezett, hét világklasszis ukrán artistát felvonultató My Land című előadást összesen 23 alkalommal mutatják be augusztus 1. és 28. között a Fringe-en.A magyarországi premier pedig október 16-án lesz a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon.

Tavaly tíz év után kapott helyet újra magyar társulat az évente mintegy kétmillió érdeklődőt vonzó Edinburgh Fringe Fesztiválon, amelynek négyhetes programjában több mint

300 előadó és közel háromezer előadás

szerepel a világ minden tájáról. A Recirquel Párizs Éjjel című produkciójával komoly szakmai és közönségsikert ért el 2017-ben, sorra kapta az ötcsillagos kritikákat: Sharon Burgess, a Fringe igazgatóságának tagja az előadó-művészet csúcsteljesítményeként jellemezte, szerinte a legjobb újcirkusz-előadások között van, amelyet valaha a fesztiválon látott.

A Recirquel Újcirkusz Társulatról A Recirquel Újcirkusz Társulat Vági Bence rendező-koreográfus vezetésével magyar artistákból alakult 2012-ben Budapesten. A társulat négy egész estés nagyszínpadi produkciója – Cirkusz az Éjszakában, A Meztelen Bohóc, Párizs Éjjel, Non Solus – a bemutatók óta telt házzal fut a budapesti Müpában. A Recirquel nemzetközi karrierje 2014-ben vette kezdetét, a társulat mára az európai és tengerentúli színházak, fesztiválok rendszeres fellépője, Franciaországtól Hollandián, Kolumbián, Kanadán át Chiléig. A társulat küldetésének tekinti, hogy az évszázados hazai cirkuszművészeti tradíciókra és szaktudásra épülő, közép-kelet-európai – magyar újcirkusz irányzatot itthon és a világban egyaránt népszerűvé tegye. A Recirquel fennállása óta mintegy 300 előadást tartott, amelyet több mint 150 ezren láttak világszerte. A magyar előadóművészeti életben az újcirkusz, mint művészeti ág a Recirquel születésével jelent meg: a társulat olyan egész estés nagyszínpadi produkciókat hoz létre, melyekben a műhöz szerzett zene és a megálmodott látványvilág a cirkuszművészetet egy modern, absztrakt tartalmakat is kifejezni képes mozgásművészetté alakítja át. A Recirquel Újcirkusz Társulat Vági Bence rendező-koreográfus vezetésével magyar artistákból alakult 2012-ben Budapesten. A társulat négy egész estés nagyszínpadi produkciója – Cirkusz az Éjszakában, A Meztelen Bohóc, Párizs Éjjel, Non Solus – a bemutatók óta telt házzal fut a budapesti Müpában. A Recirquel nemzetközi karrierje 2014-ben vette kezdetét, a társulat mára az európai és tengerentúli színházak, fesztiválok rendszeres fellépője, Franciaországtól Hollandián, Kolumbián, Kanadán át Chiléig. A társulat küldetésének tekinti, hogy az évszázados hazai cirkuszművészeti tradíciókra és szaktudásra épülő, közép-kelet-európai – magyar újcirkusz irányzatot itthon és a világban egyaránt népszerűvé tegye. A Recirquel fennállása óta mintegy 300 előadást tartott, amelyet több mint 150 ezren láttak világszerte. A magyar előadóművészeti életben az újcirkusz, mint művészeti ág a Recirquel születésével jelent meg: a társulat olyan egész estés nagyszínpadi produkciókat hoz létre, melyekben a műhöz szerzett zene és a megálmodott látványvilág a cirkuszművészetet egy modern, absztrakt tartalmakat is kifejezni képes mozgásművészetté alakítja át.

A tavalyi átütő sikernek köszönhetően a Recirquel idén is meghívást kapott, ráadásul egy teljesen új produkciót mutat be a 2012-ben alapított magyar társulat. A Recirquel új produkciója, a My Landaz emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba és jeleníti meg egy illúziókkal teli térben. Vági Bence rendező az előadásban, amely korábbi darabja, a 2015-ben bemutatott Non Solus folytatásának tekinthető, a kortárs táncot, a színházat és a cirkuszművészetet ötvözve, a műfajok közötti határokat lebontva, a fizikai színház új irányának megteremtésére tesz kísérletet. A darab egyszerre idézi a kortárs tánctársulatokra, így például a Pina Bausch Wuppertal Táncszínházára jellemző kimagasló technikai tudást és látványt, a kelet-európai artistaművészet lenyűgöző energiáit.

Az új előadás különlegessége, hogy ez a Recirquel első darabja, amelyben kizárólag külföldi vendégművészek szerepelnek. Vági Bence hét, zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán artistát hívott meg, és az ő személyes élettörténetüket, hagyományokat, szabadságot és szerelmet kutatva hozták létre a produkciót. Az előadás során a művészek földdel borított színpadról emelkednek fel,

középpontba állítva kapcsolatukat saját szülőföldjükkel.

A produkció zenei világa is a résztvevő artisták gyökereit, a szülőföldjüket idézi: a felhangzó tradicionális tatár, moldáv és ukrán népzenei motívumokat Both Miklós Fonogram-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő kutatta fel. Ezek a dallamok, valamint világzenei és liturgikus szólamok szolgáltak inspirációul Szirtes Edina Mókus és Terjék Gábor zeneszerzők számára, a végső zenei keretet ők készítették el.