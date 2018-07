Szerdán indul Európa kiemelkedő vízparti fesztiválja, a Balaton Soundon, ahol idén is világsztárok lépnek fel. Többek között a Chainsmokers, akik jótékonysági kampányánnyal is megfejelték az idei fellépésüket. És fontos információ még, hogy a szervezők idén rekordra is számítanak. 160 ezer látogatót várnak a Sound 5 napjára.

Összegyűjtöttük az idei Balaton Sound legérdekesebb kísérőprogramjait. Az egyik ilyen az, hogy szövegértési nehézséggel küzdő magyar gyerekek segítéséért kampányol – a fesztivál támogatásával – a Zamárdiban fellépő The Chainsmokers duó. A jótékonysági nyereményjátékba a beugró a Read it jótékonysági fesztiváltrikó vagy póló megvásárlása volt. A limitált mennyiségben gyártott felsők egyedi számozásúak, vagyis a játékban sorsjegyként működtek. A United Way Magyarország jótékonysági kampány kitalálója és szervezője, a CauseArt Platform sorsolta a nyereményjáték győzteseit június 27-én, és a Chainsmokers tagjai fogják kihirdetni Zamárdiban. A két amerikai DJ-ről közismert, hogy fontos számukra a tanulás, az olvasás, a United Way Magyarország pedig olyan gyerekekkel dolgozik, akiknek segíteni kell abban, hogy értsék és élvezzék, amit olvasnak. A két kisorsolt szerencsés nyereménye pedig az, hogy a Dj duó VIP vendége lesz a fesztiválon. A pólók teljes bevétele a United Way Magyarország munkáját támogatja. Az alapítvány a pénzt a KönyForgató programjára fordítja, az értő olvasás élménypedagógiai fejlesztésére.

A tavalyi Party Aréna és a Jager Aréna összeolvadásával, „open air” helyszínné alakuló Jager Aréna

egyedi dekorációval, teraszokkal, bárokkal vár közel tízezer soundozót délutántól hajnalig koncertekkel majd partikkal. A közel 5000 négyzetméteres helyszín nappali programjában aktuális nemzetközi hip-hop sztárok lépnek fel, de itt lesznek a magyar közönségkedvenc zenekarok, éjfél után pedig hajnalba nyúló DJ program. A programhelyszínek jelentős részét

idén is a vízre, vízpartra építik.

Ilyen a Heineken Stage jellegzetes piramis építménye, ami az idei évben is az underground elektronika rajongóinak, a techno és tech house stílus híveinek találkozóhelye lesz, a vízre épült több ezer négyzetméteres komplexum egész nap nyitva áll. Idén ismét egy saját helyszínen vonultatja fel sztárjait a világ egyik legkedveltebb, látványos show sorozata, az Elrow. A karneváli hangulatú partifolyam a legjobb elektronikus zenék, szokatlan karakterek, performanszok miatt kedvelt szerte a világon, ezt tavaly már a Sound közönsége is átélhette.

Az immár hagyománnyá vált Boat Party programja is teljes: 6 alkalommal fut ki a Veuve Cliquot Boat Party, idén először a naplementéhez igazodva, késő délután. A Badacsony nevű, limitált, 300 fős katamaránon lehet majd buizni. A hajós partikra a bérletvásárlók kedvezményes áron válthatnak jegyet, de bárki vehet belépőt még a rendezvény ideje alatt is folyamatosan, a limitált készlet erejéig. Idén sem maradnak el a kísérőprogramok: a tavalyi nagy siker után idén is „vonulós” utcaszínházi produkciók színesítik a Balaton Sound programkínálatát. Az Astrobulles egy félig magyar, félig francia társulat, a Balaton Soundra vizuális és zenei elemekkel felturbózott, futurisztikus darabjukkal érkeznek. A Foolpool csapata pedig különös látogatókat hoz a Soundra: senki nem tudja, honnan jöttek, de mivel mindenre kíváncsiak, a nézők pillanatok alatt a műsor résztvevőivé válhatnak. A fesztivál szinte minden pontjáról látható lesz a Balloon Chain állandóan változó kinetikus szobra, tele egymás után fűzött, világító, héliummal teli lufikkal. Idén óriási színváltós és villogó bábuk táncolják át a látogatókkal az éjszakát. Elképesztő színkombinációk, hosszú combok és egy felejthetetlen szórakozás vár mindenkire, aki a Big Dancers csapatával tart. Az Oakleaf német gólyalábas utcaszínházi társulat tagjai pedig igazi kaméleonok: nappal trópusi állatoknak és virágoknak öltözve színesítik a fesztivál hangulatát, míg éjszaka különleges jelmezeikben vonulnak fel. A hazai vonalat egy több társulat tagjaiból alakult, különleges vizuál poi csapat erősíti, akik látványos produkciójt adnak elő. Az idei Balaton Sound fesztiválon különböző mozgásformákkal várják az aktívabb fesztiválozókat. Lesz strandröplabda, strandfoci, de a foci vb-hez kapcsolódva várnak mindenkit a Teqball asztalokon, csocsó asztalokon, illetve focibiliard asztalokon is. A szabadabb mozgásformát kedvelők tollaslabdázhatnak vagy pingpongozhatnak, és akiknek nem sikerült a téli felkészülés, még az esti koncertek előtt, edzők segítségével, a Sound egyedülálló crosstraining helyszínén vehetnek részt a vezetett edzések valamelyikén. A Balaton Sound ideje alatt gyorsjáratú vízitaxi, Balatonfüred-Zamárdi között menetrend szerint fog üzemelni. Amennyiben az utaslétszám indokolja, a menetrenden felül újabb járatok beiktathatóak. A Party Cruiser élmény, buli hajóként fog üzemelni, Zamárdiból indul, naponta 14-22 óra között vehető igénybe. A hajó ülőgarnitúrákkal, hűtőszekrénnyel, és színvonalas hangosítással van ellátva. 30 perces intervallumokban vehető igénybe, tehát akár egy, másfél, két óra időre. A hajón napozni, zenét hallgatni, táncolni, és fürödni is lehet. A Party Cruiser hajó időjárástól függően alkalmas a vízitaxi szolgáltatásra is, így közelebbi kikötőkbe ezzel a hajóval is lehet transzfer szolgáltatást nyújtani.