A nyáron három kiállítás is nyílik Magyarországon a világhírű festőművész, a magyar származású Sam Havadtoy munkáiból. A művész John Lennon és Yoko Ono segítségével jutott be az amerikai művészeti körökben, aztán Lennon halála után együtt is élt Onóval.

Hamarosan három, különböző tematikájú kiállítás is nyílik Budapesten és Szentendrén a világhírű, magyar származású Sam Havadtoy festőművész munkáiból. A három kiállítás segítségével a látogatók teljes képet kaphatnak Yoko Ono egykori élettársának a Havadtői Sámuel néven született művész alkotói korszakairól. Szakmai tárlatvezetéssel indul a Ludwig Múzeum kiállítása július 12-én, 17 órai kezdettel, és ezen a művész és a kiállítás kurátora, Nemes Attila kalauzolja végig a média képviselőit. A 13 termen átívelő tárlat elsősorban a művész New York-i éveire fókuszál, mikor az 1970-80-as években Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono, Donald Baechler

gyakran vonták be művészeti projektjeikbe

a fiatalon New Yorkba érkező, belsőépítészként dolgozó Havadtoyt. Július 14-étől pedig a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban a művész legújabb festményei és szobrai lesznek láthatók, míg a július 16-án a Kálmán Makláry Fine Arts galériában nyíló tárlaton Havadtoy legújabb szitanyomatait tekintheti meg a közönség.

A magyar származású, londoni születésű Sam négy évesen, 1956-ban költözött Budapestre, majd egy szabadabb életben reménykedve 1971-ben elhagyta az országot. 1972-ben érkezett meg New Yorkba, ahol belsőépítészként kezdett el dolgozni. Így ismerte meg John Lennont és Yoko Onót, akik megbízásaikkal és barátságukkal megnyitották számára a vezető művészekhez vezető utat. A Ludwig Múzeumban 2018. július 13-án nyíló, Huszárlépésben című kiállítás párhuzamba állítja Sam Havadtoy New Yorkban kialakult művészeti együttműködéseit saját, későbbi művészeti célkitűzéseivel. A 13 termen átívelő kiállítás különböző részei – Nemes Attila kurátor elképzelésnek megfelelően – a legfontosabb New York-i baráti és szakmai kapcsolatok köré szerveződnek. Ezek közül kiemelkedik Andy Warhol, aki rábeszélte Havadtoyt, hogy próbálja ki a szitázást. Egy másik rész a Keith Haringgel való munkából ad ízelítőt és annak későbbi hatásait mutatja be. Így megtekinthető a vele közösen készített Ajtó és Oltár, valamint Havadtoy 2013-16 között készített Ajtók című sorozatának több darabja is. A kiállítás egyik legfontosabb szakasza a Yoko Onóval való kapcsolat köré épül, és fő motívuma a sakk. A tárlaton láthatóak lesznek a Ludwig Múzeum gyűjteményében található, olyan korabeli amerikai alkotások is, amiktől indulva huszárlépéssel eljuthatunk Havadtoy művészetéhez. A látogatók Havadtoy későbbi művészeti időszakaira jellemző sorozatok egy-egy darabját is megtekinthetik, többek között a csipkével beburkolt Fiat 500-ast, vagy egyik legújabb munkáját, egy hatalmas kacsás szőnyeget, mely először itt lesz látható. A kiállítás szeptember 2-áig látogatható.

Július 14-én 19 órakor a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban, Memory of Love - A szeretet emléke címmel, a művész jelenlétében nyíló kiállításon a gyakran Szentendrén alkotó Havadtoy legújabb festményei és szobrai lesznek láthatóak, köztük a Ludwigban kiállított és beburkolt Fiat 500-as kis bronz parafrázisa. Havadtoy lassan két évtizede gyűjt régi csipkéket, mert

elbűvöli őt tapintható szépségük, variálható formaviláguk,

és az őket készítő ismeretlen asszonyok élettörténetei. A csipke azóta művészetét meghatározó védjeggyé vált, azzal rétegez, burkol be, fed el a mélyben rejtőző tartalmakat. Sokat közülük ajándékba kapott, mint azt a pár kis csipkekesztyűt is, melyek a kiállítás nyitódarabjai. „Annyira megérintett ez a két apró tárgy, hogy

sokáig képtelen voltam hozzájuk nyúlni.

Akárhányszor elővettem őket, megannyi emlék idéződött fel bennem, a végén szinte ereklyeként tekintettem rájuk. Ezek a kesztyűk indították el végül bennem ezt az emlékeken alapuló sorozatot. Mint mindig, most is vannak olyan képek, melyek alá egy-egy törtènetet rejtettem, amiket persze eltakar a csipke és a festék” - mondta a kiállítás koncepciójáról Havadtoy. A művek a 2 éve indított Szentendrei művészek sorozat keretébe,n a Ferenczy Múzeum Szentedre termében lesznek kiállítva. A játékos gegnek is tekinthető ötlet Gulyás Gábor igazgatótól származik, hisz Sam Havadtoy ugyanúgy tekinthető New York-i, milánói budapesti vagy épp szentendrei művésznek is. A kiállítás szeptember 30-áig tart nyitva. Végül a július 16-án 18 órakor nyíló kiállításon a Sam Havadtoyt képviselő, budapesti Kálmán Makláry Fine Arts galériában főként a művész grafikai munkásságával ismerkedhet a közönség, ahol Havadtoy különböző korszakainak szita nyomatai mellett az új kollázs technikával bővített egyedi nyomatok kapják a legnagyobb hangsúlyt. A tárlatot augusztus 10-éig lehet megtekinteni.