A hátsó kertben, a füvön térdelve kérte meg barátnője kezét a világsztár

Már több mint 5 éve együtt van barátnőjével Chance the Rapper, közös gyerekük is van. Ehhez képest csak most, a július 4-ei, hátsókerti sütögetés közben kérte meg a hölgy kezét.

A Chance the Rapper néven ismert előadó, Chancelor Johnathan Bennett megkérte barátnője, Kirsten Corley kezét. Először 2013-ban kezdtek el találkozgatni, van egy közös gyerekük is, Kensli. 2016-ban egy rövid ideig külön voltak, akkoriban a rappernek bíróság elé is kellett állnia, mert

nem fizette a gyerektartást,

de nem bírták túl sokáig egymás nélkül, és úgy néz ki, egész jól elvannak. A rapper a család és a barátok előtt kérte meg szerelme kezét a hátsó kertben, a július 4-ei családi összejövetelen.