Hivatalosan nem felelős magyar felesége haláláért a rocksztár

Ismét kihalgatták Bertrand Cantat francia zenészt, miután egy feminista egyesület azzal vádolta, hogy magyar származású felesége, Rády Krisztina miatta lett öngyilkos 8 évvel ezelőtt. Ez már a negyedik vizsgálat volt, az ügyet lezárták.

Vádemelés nélkül beszüntette pénteken a Bertrand Cantat elleni vizsgálatot a dél-franciaországi Bordeaux ügyészsége a francia rockénekes magyar felesége, Rády Krisztina műfordító, kulturális szervező, a Párizsi Magyar Intézet egykori művészeti vezetője nyolc évvel ezelőtti halála ügyében. A zenészt csütörtökön kihallgatták a bordeaux-i rendőrségen, miután egy feminista egyesület feljelentése nyomán június 3-án

újraindították a vizsgálatot nem szándékosan halált okozó fizikai erőszak

és pszichológiai nyomásgyakorlás gyanújával. Bertrand Cantat ellen Yael Mellul, a Femme et libre (Nő és szabad) nevű feminista egyesület jogász végzettségű elnöke tett feljelentést, azt állítva, hogy a zenész erőszakos viselkedése nagy szerepet játszhatott abban, hogy Rády Krisztina 2010-ben öngyilkos lett bordeaux-i otthonukban. A nyomozók ezért ismét megvizsgálták, hogy milyen körülmények között vesztette életét 2010 januárban a Noir Désir egykori frontembere két gyermekének anyja. A rendőrség már akkor is meghallgatta Bertrand Cantat-t is, aki

a házban aludt, amikor felesége felakasztotta magát.

„Bertrand Cantat-t meghallgattuk tegnap a bordeaux-i rendőrségen az újabb vizsgálat keretében, amely a negyedik az ügyben” – közölte a francia hírügynökséggel Marie-Madeleine Alliot bordeaux-i ügyész. Elmondása szerint már a meghallgatás előtt a vádhatóság az ügy lezárása felé hajlott, miután az előző vizsgálatok már minden részletre fényt derítettek. A rendőrség Yael Mellult május 23-án hallgatta meg, és az ügyvédnő ezt követően tett feljelentést, ugyanúgy, mint 2014-ben „nem szándékosan halált okozó erőszak” gyanújával. Antonin Lévy, a zenész ügyvédje azt mondta, hogy ez a sokadik feljelentés hazugságokon alapult, mint az előzőek is. Azt is elmondta, hogy

Rády Krisztina szülei sem támogatták az újabb eljárást, pedig ők a leginkább érintettek. A francia sajtóban az elmúlt években rendszeresen jelentek meg olyan állítások, miszerint Cantat erőszakosságával kergette öngyilkosságba volt feleségét, két gyermeke anyját. Az ügyben a bordeaux-i ügyészség 2013-ban már egyszer újraindította a nyomozást, miután nyilvánosságra került egy magyar nyelvű felvétel, amelyben halála előtt Rády Krisztina a szüleinek hagyott üzenetében arról beszél: rettegett erőszakoskodó exférjétől. Az ügyészség akkor azt feltételezte, hogy Rády halálához köze lehetett a testi és lelki erőszaknak, amelyet volt férje gyakorolt rá, de végül nem indult eljárás a zenész ellen. Cantat-t, aki az 1980-as években alapított Noir Désir nevű zenekarával hosszú időn át volt a francia rock vezető alakja, 2004-ben nyolc év szabadságvesztésre ítélték barátnője, Marie Trintignant színésznő meggyilkolásáért, 2003 nyarán erősen ittasan egy litvániai hotelben veszekedés közben ölte meg. Nyolc évre ítélték, de a börtönből 2007-ben jó magaviselet miatt szabadon engedték, és visszatért családjához.