Nézze meg, mit üzent Ricky Martin Magyarországnak

Ricky Martin videoüzenetben ígérte meg a magyaroknak, hogy szeptemberben fergeteges bulit tart a Papp László Budapest Sportarénában.

20 évvel ezelőtt Ricky Martin énekelte a focivébé himnuszát, a The Cup of Life/La Copa de la Vidá-t, amivel egycsapásra lett világszerte ismert. Ricky Martin dala rövid idő alatt lett listavezető

több mint 60 országban.

Igaz, eltelt 20 év, de idén is vébé-lázban ég a fél világ, bár most nem Ricky Martin énekli a torna himnuszát, de szeptember 4-én az Arénában koncertezik. Éppen ezért küldött is egy videoüzenetet a magyarországi közönségnek.