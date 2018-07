A Balatonra jönnek a soul királyai

Augusztus 2-án startol el a Balaton északi partján az egyik legrangosabb jazz, soul, funk és kortárs magyar könnyűzenei produkcióikat felvonultató rendezvény.

Az immár 7. Paloznaki Jazzpiknik minden évben előrukkolt valami meghökkentővel. Olyasmivel, amivel tényleg sikerült meglepni ennek a zenei világnak a rajongóit. Tavaly például sikerült a Balatonhoz csábítani a veterán, ám ennek ellenére 2 órás lehengerlő bulit nyomó Kool and the Gang csapatát. Produkciójukkal szinte egyenértékűt nyújtott az olaszok Barry White hangú énekese, Mario Biondi is.

Idén az egyik húzónév a Soul II Soul lesz. Éppen 30 éve alakult a csapat, a 80-as évek végi brit soul revivalt lovagolva meg és persze, hogy sikerrel vitte őket az évtized végén már némileg csillapodó dance őrület is. A formáció állandóan változó felállásban működött.

De azért két állandó tagja van, az alapító Jazzie B és az alapításkor énekesként debütáló Caron Wheeler. Jazzie B a mindenes, ha kell rappel, programot komponál, magában elviszi a show-t a színpadon. Caron a zenekar működése alatt ötször lépett ki, majd jött vissza énekelni. A színpadi képük állandó eleme a vokalista trió és a két hegedűs lány is. Nagyjából 10 év aktív koncertezés és 5 kiadott lemez után 1998-ban feloszlottak.

Az újrakezdés Jazzie B ötlete volt 2007-ben, azóta viszont változó összetételben, de ott vannak a soulfesztiválokon és folyamatosan turnéznak. Zenei sikerüket az 1989-ben megjelent és a brit listákat megjárt Back to Life, majd a Top10-be felkerült a Keep On Moving alapozta Európában éppúgy, mint a tengerentúlon. A jelenlegi csapat 2013-tól mondható egységesnek. Pályafutásuk során több millió lemezt adtak el, kétszer díjazták zenei teljesítményüket Grammy díjjal. Produkciójuk mindenképpen egyedi színt ad a jazzpikniknek is.

A Soul II Soul mellett ínyenceknek való zenei csemegét ígér a 3 napos fesztivál francia fellépője, az Electro Deluxe. A 2001 óta létező zenekar furcsa keverékét adja a groove-os funky és jazz egyvelegének, amit a múlt század közepi markáns, karakteres amerikai stílusú jazz-ének egészét. Fellépéseiken gyakran állnak színpadra 10-12 taggú big banddel, amit vintage hangszereléssel és dögös ritmusokkal egészítenek ki.

A holland Kraak & Smaak (ropogós és finom) zenei stílusa nehezen behatárolható. A 2005-ben indult trió produkcióját talán elktronikus funk-soulnak lehetne leírni, de élő műsoraik könnyed örömzenélését keverik a pattogós DJ-szettekkel, amit némi acid jazz és hip-hoppal egészítenek ki.

A zárónap húzóneve a hazai szcénából érkezett. Geszti Péter egy sajátos egyveleggel áll majd színpadra, amit jól jellemez a produkció címe is:

Geszti+Jazz+Az+Lányok. Szóval retró is meg nagyon mai is a hangzás. Geszti legjobb dalai csendülnek majd fel egyedi felállással, fúvósokkal. No és persze ott lesznek a lányok is: Váczi Eszter, Behumi Dóri és Kozma Orsi, akikkel megszólalnak a nagy Jazz+Az slágerek.