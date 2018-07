Az angol beteg lett fél évszázad legjobbja

Michael Ondaatje műve, Az angol beteg lett öt évtizednyi Man Booker-díjas közül a legjobb. Közönségszavazással választották ki a Man Booker-díj eddigi nyertesei közül a rangos brit irodalmi elismerés alapításának 50. évfordulója alkalmából. A szavazáshoz öttagú zsűri válogatott ki az eddigi 52 győztes közül minden évtizedből egy-egy irodalmi művet.

Michael Ondaatje Az angol beteg című regénye lett a legjobb irodalmi alkotás az utóbbi öt évtized Man Booker-díjas művei közül. Az Arany Man Booker-díj győztesét vasárnap jelentették be a Man Booker 50 Fesztivál zárórendezvényén a londoni Royal Festival Hallban. Az abszolút győztest közönségszavazással választották ki a Man Booker-díj eddigi nyertesei közül a rangos brit irodalmi elismerés alapításának 50. évfordulója alkalmából. A szavazáshoz öttagú zsűri válogatott ki az eddigi 52 győztes közül minden évtizedből egy-egy irodalmi művet. A testület tagjai egy-egy évtized nyertes munkáit olvasták újra, hogy a legjobbat kiválasszák. Robert McCrum, a The Observer szerzője a hetvenes évekből V. S. Naipaul művét, az In a Free State-et, Lemn Sissay költő a nyolcvanas évekből Penelope Lively művét, a Moon Tigert, Kamila Shamsie regényíró a kilencvenes évekből Az angol beteget, Simon Mayo rádiós a 2000-es évekből Hilary Mantel Farkasbőrben című alkotását és Hollie McNish költő a 2010-es évekből George Saunders Lincoln és a bardo című könyvét jelölte a Golden Man Booker-díjra. Az öt döntős könyvre aztán a közönség egy hónapig szavazhatott a Man Booker honlapján. „Az angol beteg magával ragadó regény - költői és filozofikus -, megérdemelten nyerte el az Arany Man Booker-díjat” – mondta el Helena Kennedy, a Man Booker Alapítvány elnöke. Azt is hozzátette, hogy a díj értékét tanúsítja, hogy az elmúlt fél évszázad díjnyertes műveit még mindig újra és újra nyomtatják. Az angol beteg egy elhagyatott olasz villában kezdődik a második világháború végén, ahol az ápolónő, Hana egyetlen megmaradt sérültről gondoskodik. A kigyulladt repülőről megmenekült, felismerhetetlenségig megégett, ismeretlen angol beteg lázálmaiban fájdalmas múltjával viaskodik. Hanának csupán egy tragikus szerelem történetének jegyzeteivel ellátott Hérodotosz-kötet nyújt némi segítséget a beteg múltjának megfejtéséhez, amit a beteg holmija között talál. Michael Ondaatje a világ egyik legjelentősebb írója, munkái írók és olvasók nemzedékeire voltak hatással. Bár regényeit ismerik a legtöbben, költeményeket is ír, memoárja is megjelent, továbbá filmekben is dolgozott. Ondaatje a két író egyike, akinek műve a Man Booker-díjat és az Oscar-díjat is elnyerte. Kamila Shamsie elmondta, hogy a kötet azon ritka regények közé tartozik, amelyek „az ember bőre alá hatolnak”, arra ösztönzik, hogy újra és újra olvassa el, és az élmény mindig új és újabb meglepetést és örömöt szerez. „Tökéletesen mozog az epika és az intimitás között - az egyik pillanatban a sivatag végtelenségét látjuk, a másikban a nővér egy szilvát tesz a beteg szájába. Kevés regény érdemli meg azt a dicséretet, hogy hatása átformálja az embert. Ez megérdemli” – mondta Shamsie. Michael Ondaatje az ünnepségen arról beszélt, hogy sohasem olvasta újra a regényt. „Egy percig sem gondolom, hogy ez lenne a legjobb könyv a listán, különösen mivel azon korunk egyik olyan mesterének műve szerepel, mint V. S. Naipaul vagy olyan alkotások, mint a Farkasbőrben. Gyanítom és valószínűleg én tudom a legjobban, hogy Az angol beteg némiképp ködös és zavaró hibák vannak benne” – mondta az író.

Beszédében fontosnak tartotta, hogy megemlékezzen olyan nagyszerű írókról, akik még nem kapták meg a Booker-díjat, mint William Trevor, Barbara Pym és Alice Munro. Az angol beteg 1992-ben kapta meg a Booker-díjat nagy vitát követően, amelynek eredményeként két győztest is hirdettek: Michael Ondaatje mellett Barry Unsworth is nyert. A műből Anthony Minghella rendezésében 1996-ban készült film. A produkció 9 Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és a legjobb rendező díját.