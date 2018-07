Rekorddal zárt a Balaton Sound

Rekord született a Balaton Soundon: idén öt nap alatt 165 látogató ment ki a fesztiválra. A legerősebb nap a fesztivál szombatján volt, ekkor 40 ezren voltak a kíváncsiak a programsorozatra, amit a nagyszínpadon David Guetta zárt.

Látogatócsúcsot hozott az idei Balaton Sound, az öt nap alatt 165 látogatót számlált. Ez a 2016-os csúcsot írta felül, 8 ezer látogatóval voltak idén többen, mint akkor. Majdnem 60 ország fesztiválozói gyűltek össze idén a Balaton Soundon. A legerősebb nap a fesztivál szombatján volt, ekkor 40 ezren voltak a kíváncsiak a programsorozatra, amit a látványosan megújult nagyszínpadon David Guetta zárt.

Aznap ki is kellett tenni a kapura a „teltház” táblát. A világsztár felhozatal a többi napra is szépszámmal vonzotta a fesztiválozókat, így született meg a látogatói rekord. A nagy tömeg egy enyhe földrengést is okozott, a tihanyi mérőállomás olyan rezgést jelzett, amint amilyen a foci vb-na a Mexikó-Németország meccsen volt, amikor a mexikóiak belőtték a győztes gólt. Bár sokan voltak a fesztiválon, sem komolyabb balesetet, sem egyéb problémáról nem szólt jelentés, a Sound békében és biztonságban zajlott.