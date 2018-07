Pataky Attila 67 évesen apa akar lenni

Gyereket szeretne a 67 éves Pataky Attila. Az Edda frontembere elmondta, hogy mivel kirobbanóan jó formában van, még jó sokáig nevelhetné a kicsit.

Korábban megírtuk, hogy gyereke született az 53 éves Kicska Lászlónak, az Edda basszusgitárosának. A kilencedik Edda-babának az egész zenekar egyformán örül, Pataky Attila azt mondta, hogy a kislány gyönyörű, és nagyon hasonlít az apjára. Most óriási bejelentést tett a 67 éves frontember, azt mondta, hogy mivel kirobbanóan jó formában van, gyereket terveznek 38 éves párjával.