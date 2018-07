Luxushajót neveznek el a Virtuózok ötletgazdájáról

Ötödik folyami luxushajóját állítja forgalomba a Crystal most szerdán Budapesten, a hajót a Virtuózok ötletgazdájáról, Peller Mariannról nevezték el. Ezen kívül a cég több millió forinttal kívánja támogatni a Kis Virtuózok Alapítványt, ami a tehetségkutatóban felfedezett fiatal klasszikus zenészek megsegítésére jött létre.

Ötödik folyami luxushajóját állítja forgalomba a Crystal most szerdán Budapesten. A világ legelegánsabb folyami luxusflottáját üzemeltető Crystal River Cruises legújabb hajójának keresztelőjén jelen lesznek az amerikai cég vezetői és a hajó keresztanyja, a Virtuózok, a világ első klasszikus zenei tehetségkutatójának ötletgazdája és producere, Peller Mariann. A Crystal River Cruises, melyet 2017-ben a világ legjobb folyami luxushajózási társaságának választottak, nem csak a keresztelő ügyében keresték meg, ugyanis Peller Mariann a Kis Virtuózok Alapítvány alapítója is, ésa Crystal több millió forint adománnyal kívánja támogatni ezt a szervezetet. A Kis Virtuózok Alapítvány a tehetségkutatóban felfedezett fiatal klasszikus zenészek megsegítésére jött létre. Az alapítvány a tehetségeket sokféleképpen támogatja: nem csak hangszerekkel, tanulmányi költségeikkel, fellépési lehetőségekkel, de ha szükséges aukciót szerveznek, hogy egy konkrét ügyért gyűjtsenek, vagy gyógyászati kezelésre küldik, ha arra van szükség. Legutóbbi aukciójukon a Forma 1 nagyjai által e célra dedikált sisakot árvereztek el Bonino Anna-Sofia hegedűművész javára, aki szklerózis multiplexben szenved. Váradi Gyula hegedűművészt pedig komplex egészségjavító programra nevezték be. A Kis Virtuózok Alapítvány ezen felül segíti régiónk zenei örökségének megőrzését és oktatását is. „Nagy örömünkre szolgál, hogy Peller Mariannt a Crystalban üdvözölhetjük, mivel a klasszikus művészetek iránti elkötelezettsége és ezzel kapcsolatos tevékenysége tökéletes kiegészítője a Crystal River Experience szellemiségének” – mondta a Crystal elnöke, Tom Wolber.

„Megtisztelő ezen a jelentős eseményen reszt venni és bekerülni a Crystal családba. Közös szenvedélyünk Európa kulturális kincseinek felfedezése és ünneplése, és tapasztalataink megosztása a világ többi részével” – mondta Peller Mariann.

„A Crystal hajóit és hajóútjait azért ünneplik, mert a legmagasabb színvonal nüansznyi finomságait mutatják meg, amely minden kimagasló minőségű műre ugyanúgy jellemző” – tette hozzá. A budapesti névadó ceremóniát, melyen a Virtuózok ifjú tehetségei is fellépnek, élőben közvetítik július 11-én szerdán 18:30-tól a Crystal Cruises Facebookján. A Crystal River Cruises új hajói az európai folyami hajózás első és egyedülálló all-suite, minden kategóriájában luxus, úszó szállodái. A Virtuózok következő nagy, egyedülállóan látványos rendezvénye szeptember 7-én a Budapest Arénában lesz, ahol Boros Misi és Bogányi Gergely mellett megjelennek majd a tehetségkutató műsor eddigi 4 évadának legnagyobb tehetségei.