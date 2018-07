Törőcsik Mari nyáron visszatérhet

Törőcsik Marit januárban engedték haza a kórházból, azóta folyamatosan kap ajánlatokat, és tervezi a visszatérést. Közel két év kihagyás után újra színészi munkát vállalt, a közönség azonban csak a hangját hallhatja majd az Ördögkatlan Fesztiválon.

Közel két év kihagyás után Törőcsik Mari újra színészi munkát vállalt, a közönség azonban csak a hangját hallhatja majd. Egy kisebb megszakítással egyéves kezelés után, január végén engedték haza velemi otthonába, azóta pedig többször is szóba került már a visszatérése. Folyamatosan kapott ajánlatokat.

Az Oscar-jelölt rendező-operatőr Koltai Lajos szintén megkereste a színésznőt, hogy játssza el a Broadwayn nagy sikert aratott A mágikus gondolatok éve című monodrámát Szombathelyen. „Rögtön rávágta, hogy akarja ezt a darabot, és amint kijön, csinálhatjuk is. Egy hónapja mentem le egy barátommal a velemi otthonába. Elmondhatom, hogy abszolút talpán van és erejénél, ott már bele is olvasott a darabba, és annyit mondott: Na, ez érdekel! Továbbra sem zárkózott el tőle, de most kevésbé biztos abban, hogy újra színpadra tud állni” – mondta még korábban Koltai, és azt is hozzátette, hogy ezt csak és kizárólag Mari lenne képes eljátszani. Törőcsik Marinak végül nemet kellett mondania a megkeresésre, mert nem érzett magában elég erőt, hogy estéről estére egy másfél órás darabot elvigyen a hátán.

Nemrég Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyászky Attila keresték fel, a tervek szerint a két színész anyját fogja alakítani Faulkner Míg fekszem kiterítve című művének színpadi változatában.

A történet szerint az anyának egy kívánsága van öt fiához, hogy együtt vigyék ki a koporsóját a sírjához, ha meghal. Törőcsik csak hangban lesz jelen a színpadon. „Még nem készítették el velem a felvételt, de beszéltünk róla a fiúkkal. Nagyon szeretem őket és nagyon tetszik a megkeresés. Ha akkor olyan állapotban vagyok, akkor megcsinálom, de ezt csak később tudom biztosan megmondani” – mondta szűkszavúan a Borsnak.

Az előadást a tervek szerint a Sztalker Csoport adja majd elő az Ördögkatlan Fesztiválon, augusztus 9-én.