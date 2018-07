Puskás Peti karrierje egy újabb mérföldkőhöz érkezik

Július 15-én a Madách Színház két ifjú színművésze, Foki Veronika és Puskás Peti lesznek Kalmár Tibor vendégei a Sláger Témában.

A vasárnapi Sláger Téma első órájának vendége, Puskás Péter a Megasztárban bukkant fel még 2006-ban.Zenei karrierje mellett villámsebességgel indult be filmes-, illetve színházi pályafutása is.

Puskás Péterrel a műsorvezető, Kalmár Tibor beszélget majd musicalekről, filmszerepekről, a The Biebersről és az ősz egyik nagy bemutatójáról, a Rocksuliról is. Ami a Macskákhoz hasonlóan nem csak Puskás Péter karrierjében, de a magyar musicalszínjátszás történetében is egy újabb mérföldkő lesz. Szó esik majd az idei nyár egyik slágeréről, a nagyszerű Emergency House dal feldolgozásáról, a Dübörög a házról is.

A vasárnapi Sláger Témában este 9 órától pedig Foki Veronika, a Madách Színház színésznője vendégeskedik. A Macskák 2013-as generációváltásának egyik főszereplője mesél a kultikus darabról, ahogy szó esik majd két másik West End-világsiker hazai bemutatójáról, a Mamma Miáról és a Dog Storyról is. Sőt, Foki Veronika talán még azt is elárulja, vannak-e szerepálmai, és hogyan is áll a filmek világával.