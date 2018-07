Kovásznai György életművéről nyílt kiállítás

Kovásznai Avantgárd animáció & festészet címmel nyíló kiállításával emlékezik az idén 35 éve elhunyt festőművészre és animációs filmrendezőre az Ybl Budai Kreatív Ház. Az életmű kiemelkedő filmjeiből, festményeiből, rajzaiból álló válogatás a 60-as évektől a 80-as évekig kínál betekintést a korszakot egyedi hangon dokumentáló műfaji szintézisbe.

Kovásznai György a 20. századi magyar művészet kiemelkedő alakja, 1934-ben született Budapesten. A modernizmusból kiinduló, a 80-as évek neoexpresszionizmusát a 70-es években már megelőlegező festőművész, különleges kísérleti animációs filmek alkotója, emellett író és költő.

Kovásznai 1983-ban, 35 éve halt meg. Életműve az akkori időszakot jellemző betiltások és elhallgatások miatt háttérbe szorult. A művész korszakalkotó munkássága napjainkban azonban egyre nagyobb népszerűségnek örvend, köszönhetően annak, hogy az elmúlt években megtörtént az életmű professzionális feldolgozása.

Kovásznainak a magyar vizuális művészet történetében egyedülálló munkásságát, amely egyszerre tartalmazott festészeti és animációs filmes anyagot is, először 2010-ben a Magyar Nemzeti Galériában mutatták be. 2011-ben pedig a Szépművészeti Múzeumban a világhírű dél-afrikai művész, William Kentridge videóinstallációjával együtt mutatták be Kovásznai György animációs rövidfilmjeit.

Az Ybl Budai Kreatív Házban most megnyíló emlékkiállításon filmjeihez kapcsolódó munkáiból láthatnak válogatást. Kovásznai egész élete során különféle megoldásokkal kísérletezett annak érdekében, hogy Budapest különleges atmoszféráját megragadja: a festményfilmektől egészen az animációs dokumentumfilmekig terjed a skála. A kiállítást a kurátor Iványi-Bitter Brigitta művészettörténész, a Kovásznai Györgyről szóló monográfia szerzője nyitotta meg.

A tárlatnak otthont adó Ybl Budai Kreatív Ház idén májusban nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A teljes megújulásnak köszönhetően a fennállása alatt hosszú évtizedekig zárt épület egy pezsgő, nyitott közösségi térré vált. Helyszínt ad kortárs kiállításoknak, keleti kultúrát bemutató tárlatoknak, színes rendezvényeknek. A vendégeket a folyamatosan megújuló és változatos programkínálat mellett kávézó és terasz is várja a Duna-parton.

A Kovásznai György munkásságának emléket állító kiállítás július 22-ig várja a látogatókat az Ybl Budai Kreatív Házban.