Aggódnak a beteg zenészért barátai

Rosszul van a 100 Folk Celsius zenésze, Orbán József. Nem viseli jól a betegséget, nagyon legyengült, barátai is egyre jobban aggódnak érte.

Orbán Józsefért aggódnak a barátai, a 100 Folk Celsius frontembere nincs jól. Tavaly ősszel tudta meg, hogy az agyában és a tüdejében is daganatos elváltozások vannak, azóta a gyógykezeléseknek köszönhetően az agyából szinte teljesen eltűnt a daganat. Javult az állapot, otthonában lábadozhatott, nemrég mégis vissza kellett mennie a kórházba.