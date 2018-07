Így rejtőzködött Rúzsa Magdi az EFOTT-on

Rúzsa Magdinak nem voltak különleges kérései az EFOTT-on. Az énekesnő azonban úgy döntött, hogy senkinek nem ad interjút és a rajongóival sem fényképezkedett. A backstage-ből rögtön beszállt egy lesötétített kisbuszba, és távozott a fesztiválról.

Rúzsa Magdit úgy elzárták a nyilvánosság elől az EFOTT-on, mint a legnagyobb világsztárokat. Sötétített kisbusz vitte mindenhová, nem lehetett vele fotózkodni, a koncert után pedig sietve távozott. Korábban megírtuk, hogy egy videóüzenetben közölte a rajongóival, hogy sokáig nem fog fellépni Budapesten és környékén, utoljára július 28-án koncertezik a fővárosban. Azt ígérte rajongóinak, hogy hatalmas bulikkal búcsúzik, és ezt be is tartotta: az EFOTT-on több ezer ember tombolt a fellépésén, rajongótábora nagyon vegyes, a tömegben a kisgyerekektől az idősekig minden korosztályt meg lehetett találni. A fesztivál több száz fellépője közül Rúzsa Magdi volt az egyik, akinek jelnyelvi tolmács is közreműködött a koncertjén.

Az énekesnő számára nagyon fontos, hogy nyugodt körülmények között tudjon ráhangolódni a koncertre. „Rúzsa Magdi 18 fős stábbal érkezett, és kifejezetten kérte, hogy csendes öltözőt kapjon, ahol nyugodtan be tud skálázni. Emellett mentes ásványvizeket, gyümölcstálat, szendvicstálat kért, és hogy mindezek egészséges, bio alapanyagokból készüljenek. De ez, mondhatni, általános kérés” – mondta Maszlavér Gábor fesztiváligazgató a Borsnak. A szervezők közvetlenül a koncert előtt elmondták, hogy Rúzsa Magdi úgy döntött, senkinek nem ad interjút és a rajongóival sem fényképezkedett. A backstage-ből rögtön beszállt a lesötétített kisbuszba és elhyata a helyszínt.