Életműkoncertet ad a híres brit zenekar Magyarországon

Több mint 50 éves pályafutásának összefoglalásaként szimfonikus zenekarral, óriás kivetítővel és látványvilággal ad életműkoncertet a Smokie együttes a Papp László Budapest Sportarénában.

A Smokie a Csimborasszó Produkció szervezésében életműkoncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában 2018. november 28-án. A show-n sorra előadják a legnagyobb slágereiket szimfonikus verzióban, miközben a háttérben fotó, és videóbejátszások lesznek a pályafutásuk 50 évéből.

„Ez egy igazán látványos show lesz, amit Csehországban és Magyarországon készítünk elő. Óriási hangsúlyt fektetünk a vizuális hatásokra, világszínvonalú hang- és világítástechnikával, szélesvásznú kivetítőkkel és a legjobb szakemberekkel fogunk dolgozni. A szimfonikus hátteret az Óbudai Danubia Zenekar szolgáltatja, akikkel már olyan produkciókban is együtt dolgoztunk, mint például a Royal Christmas Gala Sarah Brightmannel, a Gregorian-nal, Amelia Brightmannel és Mario Frangoulis-szal” – mondta Kárpáti András, a Csimborasszó Produkció egyik vezetője.