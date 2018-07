Válogatáslemezzel és turnéval ünnepel a legendás fiúbanda

A Take That alapításának harmincadik évfordulója alkalmából válogatáslemezt adnak ki, és jövőre turnézni is indulnak. Egy rossz hír azért van a rajongóknak, az együttes nem az eredeti felállásban koncertezik majd.

Nagy bejelentést tett a Take That, a kilencvenes években befutott fiúbanda jövőre újra turnézik. Alapításuknak a harmincadik évfordulója alkalmából egy válogatáslemezt is kiadnak Greatest Hits címmel, és azt is hozzátették, hogy az albumban azért lesz egy kis csavar.

Egy rossz hír van a rajongóknak: sem Robbie Williams sem pedig Jason Orange nem utazik a bandával, így a koncerteken Gary Barlow, Mark Owen és Howard Donald lép fel. Gary Barlow azt mondta, hogy a legsikeresebb slágereik mellé készült néhány új számuk is – írta a Mirror.

Gary Barlow egyébként nemrég kellemetlen helyzetbe hozta magát, legutóbb egy környezetvédelmet hirdető fesztiválon adott teltházas koncertet, amikor a show részeként teleszórta a közönséget konfettikkel. Ez a szemetelés nem fért össze a rendezvény szellemiségével, ezért később bocsánatot kért, és azt ígérte, többet nem használ konfettit szabadtéri koncerteken.