Így változtatta meg Katy Perryt Ferenc pápa

Katy Perry katolikus családban nőtt fel, de már egy ideje eltávolodott Istentől. Áprilisban találkozott Ferenc pápával, aki miatt most teljesen megváltozott.

Katy Perry ismét meglepte rajongóit, de most nem egy tőle megszokott villantással. Szigorú katolikus családban nőtt fel, szülei folyton azon aggódtak, hogy elveszítik, mert szerintük az „ördög játszóterét” választotta, ők így látják a zeneipart. Nem nyugtatta meg őket a legelső világslágere sem, az I Kissed a Girl című dal ugyanis eléggé bevállalós.

Az énekesnő egy időre valóban eltávolodott Istentől, most azonban úgy tűnik, Ferenc pápa hatására megváltozott. „Anyám egész életemben azért imádkozott, hogy megtaláljam az utat Istenhez. A 30-as éveimre előtérbe került a spiritualitás és a jóságra törekvés” – mondta Katy Perry egy interjúban. Azt is hozzátette, hogy nagy rajongója Ferenc pápának, akivel áprilisban találkoztak is. „Nagy rajongója vagyok. Benne megvan az együttérzés, az alázat, a szigor és az önmegtartóztatás. Közben mégis egy lázadó alkat – egy lázadó Jézus”.

Azt pletykálják, hogy annyira megváltozott, hogy hajlandó lemondani a földi élvezetekről. Jelnek tartják, hogy az eladásra kínált házának árát is csökkentette 335 ezer dollárral, bár még így is így is 8,9 millió dollárt kér a négy hálószobás ingatlanért – írta a Ripost.