Lovasi András a legjobb 50 dalát adja elő az 50 éves városban

A siófoki Plázson ad koncertet Lovasi András július 20-án pénteken. A Kispál és a Borz egykori, a Kiscsillag és a Budapest Bár jelenlegi énekese életművét átívelő turnéjának balatoni estje része a Siófok várossá válásának 50. évfordulójához kapcsolódó programsorozatnak. Lovasi András tavaly nyáron ünnepelte 50. születésnapját, ebből az alkalomból két nagyszabású koncertet adott. Az elsőt júniusban a Fishing on Orfű fesztiválon, a másodikat novemberben a Papp László Budapest Sportarénában. A siker hatására idén országjárásra indult legjobb dalaival – szerepel a szervezők által az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben.

A Lovasi '18 turné siófoki koncertjén a színpadon Lovasi két zenekarából, a Kispál és a Borzból, illetve a Kiscsillagból állnak össze a zenészek az énekes-dalszerző mellett. Ott lesz Kispál András (gitár), Dióssy D. Ákos (billentyűs hangszerek), Leskovics Gábor (gitár, ének) is, hozzájuk csatlakoznak zenészbarátok, Falusi Mariann és Kiss Tibi a Quimbyből. A műsor mintegy hatvan százalékát a Kispál-blokk adja, a többi részben Kiscsillag-számok szólnak, de várhatóan a régi (Bandi a hegyről) és a november elején érkező új szólólemezéről is elhangzik egy-két szerzemény. „A repertoárban ötven számunk van, mire Siófokra érünk, lesz tapasztalatunk arról, melyik hogyan működik jól” – mondta korábban Lovasi András, aki a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat keretében lép fel Siófokon. A közlemény kitér arra, hogy a zenész csak egyszer turnézott a Balaton körül a Kispál és a Borzzal, több mint húsz éve, 1997-ben. Lovasi egy jóval későbbi fellépést, a 2016-os kompkoncertet is a legjobb balatoni koncertélményei között tartja számon.