Áttétet találtak Tallós Rita tüdején

Áttétet találtak a tüdején, ezért ismét megműtötték Tallós Ritát, viszont hozott egy nagy döntést a színésznő. Arra kérte rajongóit, hogy ne kövessék a példáját.

Tallós Ritánál 6 éve diagnosztizáltak mellrákot, a műtétet hat kemoterápiás és harminc sugárkezelés követte. Három évig rendszeresen járt kontrollra, mikor egy 9 milliméteres foltot találtak a jobb oldali tüdőlebenyén. Vállalta a műtétet, mert élni akart. „A férjem rám bízta a döntést, én pedig vállaltam, hogy kivegyék az egyik tüdőlebenyem, hiszen élni akartam. Emlékszem, amikor a melldaganatot közölték velem, pánikba estem, de most a családom is végig nyugodt maradt, és a szeretteim viselkedése rám is hatott”– mondta a Hotnak.