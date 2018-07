A Tankcsapda nyitotta idén a Campus Fesztivált

A Tankcsapda zenészei nyitották meg a debreceni Campus Fesztivált. A vasárnapig tartó rendezvényen 19 színpadhoz várják az érdeklődőket, és különlegesség, hogy három születésnapi nagykoncert is várható.

A Campus Fesztivál nulladik napján megnyitották az Egyetem rendezvényteret a Nagyerdei Stadion lábánál szerda délután. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora elmondta, hogy az ötvenezres egyetemi polgárságot képviselő intézményük 11. alkalommal vesz részt saját helyszínnel és színpaddal a Campuson. Hozzátette: az Egyetem-tér minden évben a leglátogatottabb nappali rendezvényhelyszín a fesztiválon. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára az Egyetem-tér megnyitásakor a tudomány és a fesztivál összekapcsolódásáról azt mondta, hogy kultúrantropológiai megközelítésben az identitás megünneplésének rítusáról szól a fesztivál. „Olyan közösségi rítus a fesztivál a régióban, amelyet a magyar kormány örömmel támogat ” – tette hozzá. A megnyitót követő pódiumbeszélgetésen Orbán Balázs azt mondta, hogy „ebben az országban sok lehetőség és tér nyílik a fiataloknak, ez az ország a fiataloknak a lehetőségek országa”. Az Egyetem-tér megnyitásáról Bács Zoltán, a DE kancellárja az MTI-nek elmondta: tavaly mintegy tízezren keresték fel az egyetemi standokat és programokat, idén 16 faházban 30 egyetemi egység mutatkozik be. A hazai fesztiválkínálatban a Campus Fesztivál a családias jelleg mellett a Debreceni Egyetem jelenléte miatt is egyedi: az intézmény számára a tudomány népszerűsítése mellett a leendő egyetemisták elérése, a kapcsolatépítés miatt is fontos a rendezvény. A Debrecen 2023 Európa Kulturális Fővárosa programiroda felhívására, amely arra buzdított mindenkit, hogy a nyitás előtt az Aquaticum-CampusFeszt nevű villamosmegállótól a fesztivál főbejáratáig színes, környezettudatos festékekkel fessenek az aszfaltra a programiroda arculatában is megtalálható nyilakat, sokat ragadtak szerdán festékszórót. A felhíváshoz csatlakoztak a Tankcsapda zenészei is, akik ezzel az akciójukkal egyben megnyitották a 2018-as fesztivált. A Lukács 50 programmal érkező zenekar pénteken lép fel a Campuson.

A vasárnapi tartó Campus Fesztiválon 19 színpadhoz várják az érdeklődőket: első alkalommal érkezik Magyarországra Akon, de fellép majd a Scooter, a Sigma, R3HAB vagy az amerikai Ignite is. A holland My Baby Budapesten már koncertezett, most első hazai vidéki fellépésükre készülnek Debrecenben. A magyar előadók között tripla születésnapi nagykoncert várható: szerdán Lovasi András mutatja be Lovasi 50 programját, pénteken a Tankcsapda Lukács Félévszázad nevű programjával lép fel, szombaton pedig az Ákos 50 turné is eljut Debrecenbe. A fesztiválon koncertet ad többek közt a Kowalsky meg a Vega, Majka & Curtis, a Punnany Massif, a Margaret Island és a Halott Pénz is. Nem csak zenében lesz erős a 2018-as Campus - mondta el az MTI-nek Bakó Csaba sajtófőnök. Az Egyetem-tér mellett a tavalyi évhez hasonlóan kitelepül a Csokonai Színház, a társulat sanzon- és operettválogatással, illetve jazzprogramokkal lép fel a színházi sátorban. A Campus kópé játszóligetben artisták, zsonglőriskola, bábszínházi előadások, interaktív tudományos játékok, óriástársasjáték, kézművessátor és szimulátorok várják a fesztiválozókat. Mindemellett irodalmi és moziprogram is lesz a Nagyerdei Víztorony aljában: a kulter.hu szerkesztősége állított össze egy könnyed és izgalmas beszélgetős, felolvasós, slammelős irodalmi programot, esténként pedig 3-3 mozifilm vetítésére kerül majd sor - mondta Bakó Csaba.