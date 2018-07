Nem csak a zenéről szól a FEZEN

A Grammy-díjas Pitbull, a különleges turnéjával visszatérő Helloween, az örök fesztiválkedvenc The Prodigy és a nagy klasszikus Mr Big mellett még több mint 100 fellépő gondoskodik a kiváló zenei élményről idén a FEZEN-en. De a július 25-én szerdán kezdődő székesfehérvári fesztivál idén sem csak a zenéről szól.

A zenei programok mellett érdemes körbenézni a július 23-án induló FEZEN egyéb programhelyszínein is. Napindítónak is kiváló a ReAktiváló. Az új programhelyszín az egészséges életmódot, a mozgást helyezi középpontba. Lesz evezőverseny, spinning és jóga, de nem maradnak ki a hagyományosabb fesztiválversenyszámok sem: kötélhúzásban, evezőgépen vagy fekvőtámaszban is összemérhetik erejüket a fesztiválozók. A csocsó is minden évben kihagyhatatlan része a fesztiválnak, de idén „profikat is szerződtetett” a FEZEN, és Székesfehérvár bajnokcsapata, a MOL Vidi FC segíti a fesztivál csocsóbajnokságát. A ReAktiválóra keresztelt helyszínen lehetőség lesz laktóz- és gluténmentes ételek, proteines és cukormentes sütemények, izotóniás italok vásárlására. Itt kap helyet az önkéntes véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében, de lehetőség lesz vérnyomás- és vércukor-mérésre is, és itt található a Fesztiválpatika, ahol a legfontosabb vény nélküli készítményeket lehet megvásárolni a FEZEN ideje alatt. A ReAktiváló helyet ad további hasznos programoknak is. A Teva Gyógyszergyár Zrt. TEVAgy a Hős! programja az újraélesztés könnyen elsajátítható, életeket mentő technikáját ismerteti meg az emberekkel. A két fehérvári szakember, Mészáros Zalán egykori mentőtiszt és Klupács Péter mentőtechnikus által kidolgozott módszer segíthet abban, hogy csökkkenjen a hirtelen szívhalálban elhunyt emberek száma Magyarországon. A jelenlegi statisztikák szerint naponta 70 ember hal meg így, akiknek 70 százaléka elvileg megmenthető lenne, ha a környezetében lenne valaki, aki tudja mit kell tenni, amíg a mentő megérkezik. A FEZEN kiemelten fontosnak tartja a módszer népszerűsítését, így a ReAktiváló helyszínen tartott oktatás mellett pénteken Ákos, szombaton Pitbull koncertje előtt is lehetőséget biztosít a TEVAgy a Hős program bemutatójára a nagyszínpadon.

A kempingezők közvetlenül a szállásuk mellett is találhatnak programokat, a koncertek előtti játékos vetélkedések idén sem maradnak el. Egyéni és csapatfeladatokban mérhetik össze tudásukat a fesztiválozók mielőtt elindulnának a zenés helyszínek felé. A FEZEN egyik állandó kedvenc helyszíne a Gépház Mozi, ahol nagy klasszikusokat és mai kedvenceket nézhetnek kényelmes babzsákfotelekből, egy légkondicionált teremben. A film mellett a színház sem marad ki a kínálatból. A Fonó Sátorban a székesfehérvári Szabad Színház előadásában kortárs finn és magyar drámát is láthatnak az érdeklődők. Aki még több nem zenei élményre vágyik, annak a Civil Ligetet érdemes felkeresnie, ahol idén is számos szervezet mutatkozik be.