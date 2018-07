Dundika nem foglalkozik Majka nőügyeivel

Majka és Dundika már nyolc éve boldogok együtt, bár nem házasodtak össze, a rapper mégis a feleségeként szokta bemutatni. Dundika elmondta, hogy mi a kapcsolatuk titka.

Majka és kedvese, Dundika már nyolc éve boldogan élnek, és vállalják, hogy ők nem egy átlagos család. Most kiderült, mi a kapcsolatuk titka. Dundika elmondta, hogy köztük a mai napig megvan a szerelem és a szenvedély. Ez pedig azért lehetséges, mert nem féltékenykednek. Ha akarnának, sem tudnának belenézni egymás telefonjába, hiszen nem tudják egymás feloldó kódját. „Fontos, hogy egy pár tagjainak legyen tere, legyen a családi élete mellett is magánélete, ami csak az övé. Azt gondolom, hogy a hosszú kapcsolat titka többek között ez, vagyis a külön élettér, hogy friss levegőhöz jussunk, majd újra hiányozzunk egymásnak, akár naponta többször is” – mondta Dundika a Borsnak.

Azt is hozzátette, hogy egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy Majkát rengeteg nő veszi körül. „Egyszerűen nem figyelek erre, nem foglalkozom vele. Peti megkapja tőlem ma is azt a szabadságot, amit már a kapcsolatunk elején is megkapott, és én is megkapom a magam idejét. Azt gondolom, hogy ha féltékenykednénk egymásra, okkal vagy ok nélkül, az tönkretenne mindent. Bízunk egymásban, és nyolc év után bátran mondhatom, hogy bízhatunk is. Nekem ennyi elég”.