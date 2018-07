Először dolgozott új dalon DJ-vel, és ha a rajongóknak is tetszik az eredmény, a továbbiakban több hasonlót készít majd. Caramel és Nigel Stately közös számának, a Szabadesés-nek a funkciója annyi, hogy átadja a szabadság érzését. Üzenete pedig az, hogy le kell győzni a félelmeket, mert szerintük a legfontosabb, hogy mindenki merjen önmaga lenni. Klippremier az Origón.

Megjelent Caramel egyik új számához, a Szabadesés-hez készített klip, amit az Origón láthatnak először a rajongók. A dal készítésének érdekessége, hogy ez volt az első eset, hogy Caramel DJ-vel dolgozott.

A DJ Nigel Stately, akiről Caramel azt mondta, „már régóta kerülgettük egymást, sokszor összefutottunk különböző rendezvényeken, és többször is felvetettük a közös munka ötletét. Szeretem az elektronikus zenét, és az is már régen a fejemben volt, hogy el kéne kalandozni kicsit a klubosabb hangzás irányába.” A közös munkáról azt mondta, „nagyon inspirált volt. Sokat dolgoztunk és többször is áthangszereltük a dalt, hogy azt kapjuk, amit megálmodtunk.” Caramel azt is elmondta, hogy fontos szempont volt számukra, hogy arányosan,

mindkettejük zenei arculata megmaradjon.

A klipet az a Bogdán Balázs rendezte, aki Caramel legutóbbi videóit is. Az ő ötlete volt a futurisztikus vizuális világ. A videóban szereplő robot és fénylények valódi emberek mozgását jelenítik meg. Caramel azt mondta, „igazából ez egy hangulatklip, nincs extra koreográfia vagy geg benne. Annyit szerettünk volna, hogy

átadjuk a szabadság érzését.

A fő üzenet az, hogy hagyd hátra a félelmeidet, és merj szabadon önmagad lenni. Bevallom, a Nigellel való együttműködés során sikerült nekem is a saját korlátaimat legyőznöm, hiszen ő teljesen más zenei aspektust hozott magával.” Az énekes azt is elmondta, hogy ha a rajongók jól fogadják a dalt, további együttműködést tervez a DJ-vel.