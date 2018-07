Képekbe bújnak a Quimby-dalok

Kilenc progresszív, fiatal grafikus egy-egy Quimby-dalt formált képpé, és ezeket a zenekar szeptember 7-ei Budapest Parkos koncertje előtt bárki megtekinthet. Sőt, a képekre licitálni is lehet majd, és a befolyt összeggel egy hallássérülteket segítő alapítványt támogatnak.

A Quimby ebben az évben különböző megoldásokkal újít koncertjein. Felléptek szimfonikus zenekarral, cirkuszi artistákkal, de a legutóbbi, a zenekarhoz kapcsolódó megoldás talán ezeknél is elrugaszkodottabb. Képként köszönnek vissza az együttes jól ismert dalai. A Budapest Park felkérésére ugyanis

kilenc fiatal grafikus illesztette képre a zenekar egy-egy számát,

és nem is véletlenül. Ugyanis nekik köszönhetően így azok is megismerhetik őket, akik sosem hallhatták a dalokat, vagy akár soha nem is hallhatják. A hétköznapi Quimby-rajongók pedig úgy találkozhatnak az ismert dallamokkal, ahogy még sosem.

A felkért művészek (Biacsics Renáta, Csató Csenge, Csordás Levente, Jámbor Évi, Kalászi Benjámin, Lovrity Anna, Moravszki Kata, Szabó Zsófi és Szurcsik Erika) mindegyike egy sajátos, markáns látásvilággal rendelkezik, és most ezt keresztezték a Quimby szürreális álomvilágával.

A kiállítás augusztus végén nyílik meg a Budapest Park Pop-up Galériájában, de a képekről már korábban lehull a lepel egy játék keretében. A Quimby és a Budapest Park Facebook-oldalán hetente két képet fednek fel, aki pedig kitalálja, melyik dalt ábrázolja, páros jegyet nyerhet a szeptember 7-ei nyárzáró koncertre. Emellett továbbra is érdemes figyelni a Quimby és a Budapest Park csatornáit, a képek bemutatása után ugyanis indul a licit, így bárki hazaviheti a kedvenc számát. Az online árverésből befolyt összeget egy a siketeket segítő alapítvány számára ajánlják fel.