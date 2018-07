Bekerült egy új, októberben kijövő amerikai film trailerébe az Omega klasszikusa, a Gyöngyhajú lány. Kóbor János szerint az együttesük a korábbi, Kanye Westes plágium-ügy óta került be az amerikai körforgásba.

Októberben kerül az amerikai mozikba a Mid90s című film, amelynek trailere kedden került fel a netre. A filmet Jonah Hill rendezte, aki a Wallstreet farkasát is, de ennél talán sokkal érdekesebb, hogy az Omega Gyöngyhajú lány-a is hallható az előzetesben.

A dal 1:35-nél kezdődik, és onnantól uralja is a trailert. Jó választás volt. A Bors megkérdezte az előzetesről Kóbor Jánost, aki azt mondta, „természetesen láttam már. A Kanye West-történettel az Omega bekerült egy amerikai körforgásba, és akkor jöttek rá a tengerentúlon, hogy

a munkásságunk a sampling szempontjából kincsesbánya,

és azóta filmsorozatokban, filmekben is szóltak a dalaink, sőt különböző hirdetők is használták. Mi ennek nagyon örülünk, és teljesen biztosak vagyunk benne, hogy Jonah Hill és csapata nem az a kategória, aki lopni akarna. Nyilván megtetszett nekik a dal, és azt a leggyorsabb hozzáférés után beillesztették az előzetesbe.” Kóbor azt is elmondta, hogy nagyon örült, mikor meglátta a videó alatt az az amerikaiak kommentjeit, akik felismerték az Omega dalát.

Utoljára januárban történt hasonló az Omegával. Akkor egy új filmsorozat vége főcímébe került az Addig élj! című daluk:

Megint lenyúltak egy Omega-slágert Amerikában Újabb Omega-dalt használtak engedély nélkül Amerikában. A nem is olyan régi Kanye West-afférhoz hasonlóan itt sem értesítette senki a szerzőket. Ráadásul itt nem is csak egy részletet használtak fel, hanem hangról hangra a teljes dalt, ráadásul egy új filmsorozatban. Egy új amerikai filmsorozat, a Future Man készítői egy ismert Omega-slágert választottak a vége főcímhez.

„Addig nem tudunk igazán komolyabb tárgyalásba belemenni, amíg azt nem tudjuk, hogy a filmben szerepel-e majd a dal, de egy emberként gondoljuk azt, hogy Hillék nem hallgatnák el, hogy egy Omega-számot használnak a művükben. Én

azt tartom legvalószínűbbnek, ami valahol szintén nagyon nagy dolog,

hogy Hill a jó barátja, Kanye West nyomán találkozhatott a dallal, és azután tette be a filmje előzetesébe is. Most kicsit olyan a helyzet, mint amikor West anno az albuma megjelenése előtt házfalakra vetítette új dalát, csak akkor végig a Gyöngyhajú lány szólt” – mondta Kóbor János.