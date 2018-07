Templomot akartak építeni, ezeréves könyvtárat találtak

Németország legrégibb, csaknem 2000 éves könyvtárának maradványait tárták fel Kölnben egy új templom építése közben.

Nagyjából 2000 évesnek tartják azt a könyvtárat, amelynek maradványait a napokban találták meg Kölnben egy új templom építésekor. Az új belvárosi evangélikus templom építési munkálatai közben már egy éve rábukkantak a régészek a 2. századi falmaradványokra, de sokáig úgy hitték, hogy egy nyilvános gyülekezőhely romjait találták meg.

Azonban a falak különös, fülkeszerű tagozódást mutattak, és csak hosszú kutatás, más ókori, köztük efezoszi épületek összehasonlítása után derült ki, hogy

ezen a helyen egykor könyvtár állt

– mondta el az ásatás sajtóbejárásán Marcus Trier, a kölni műemlékvédelmi hivatal vezetője, egyben a Római-Germán Múzeum igazgatója. A 20-szor 9 méteres épület, amelyhez egy toldalék is tartozik, kétszintes lehetett. A szakértő azt is mondta, hogy bizonyára több ezer tekercset tartottak ottkikölcsönzés céljából. Az egykori könyvtár megmaradt alapjait beépítik az új templomkomplexumba, és egy helyi lap értesülése szerint részlegesen a látogatók számára is megtekinthetővé teszik.