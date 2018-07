Imádta Will Smith a budapesti Operaházat - videó

Will Smith május-júniusban forgatta Budapesten legújabb filmjét, de másra is volt ideje ittléte alatt. Egy jó 7 perces videóanyagot szánt az Operaházban tett látogatásának.

A 49 éves Will Smith május-júniusban egy hónapon át forgatta Ang Lee Oscar-díjas rendezővel a Gemini Man című akció sci-fit, és a munka közben

volt is esze hírt adni a legtöbb budapesti hülyéskedéséről.

Felmászott a Lánchídra, és tudtuk azt is, hogy az Operaház kupoláját is meghódította. Most pedig kiadta az operaházas látogatásáról készült videóját, amelyben Smith többek között folyamatosan a technikusát ugratja.