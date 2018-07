Ezt kéri Madonna a 60. születésnapjára

Madonna adománygyűjtéssel ünnepli 60 születésnapját. A beérkező összeg a Raising Malawihoz kerül, és az énekesnő elmondta, hogy minden egyes felajánlott dollárt közvetlenül a gyerekek étkeztetésére, iskoláztatására, öltöztetésére és egészségügyi ellátására fordítanak.

A Malawiban élő árvák és más kiszolgáltatott helyzetű gyermekek támogatását célzó adománygyűjtéssel ünnepli augusztusban, esedékes 60. születésnapját Madonna. Az amerikai énekesnő az Associated Press hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a Facebookkal együttműködve indította el hétfőn az adománygyűjtést, amely egészen augusztus 31-ig tart. A kezdeményezés támogatói Madonna Facebook-oldalán tudnak közvetlenül adakozni, de a közösségi portálon bárki indíthat saját gyűjtést a kampányhoz kapcsolódóan. A felajánlott összegek a popénekesnő jótékonysági szervezetéhez, a Raising Malawihoz kerülnek.

Madonna augusztus 16-án ünnepli 60. születésnapját. „Továbbra is rendíthetetlen elkötelezettséget érzek az iránt, hogy szerető otthont biztosítsak a kiszolgáltatott helyzetű gyerekek számára. Születésnapomra nem is tudnék jobb ajándékot elképzelni, mint hogy kapcsolatot teremtsek a globális családom és ezen gyönyörű ország, valamint annak leginkább segítségre szoruló gyermekei között” – mondta az énekesnő. Azt is mondta, hogy „minden egyes felajánlott dollárt közvetlenül a gyerekek étkeztetésére, iskoláztatására, öltöztetésére és egészségügyi ellátására fordítunk. Szeretném, ha összefognánk a barátaimmal, a rajongóimmal és a támogatókkal, hogy megváltoztassuk a malawi gyerekek életét, megmutatva nekik, hogy gondoskodunk róluk, védelmezzük és szeretjük őket”. Madonna, aki eddig négy gyereket fogadott örökbe Malawiból,és 2006-ban megalapította a Raising Malawi alapítványt, a délkelet-afrikai ország árváinak és kiszolgáltatott helyzetű gyermekeinek segítése céljából.

Ilyen képet nem sűrűn látunk Madonnáról - fotó Végre megnézhetik a rajongók Madonnát összes gyerekével egy képen. Az énekesnő és családja Afrikába utazott, hogy közösen megünnepeljék annak a gyerekosztálynak az egyéves évfordulóját, amelyet az egyik örökbe fogadott gyerekéről, Mercy Jamesről nevezett el. Malawiban együtt nézte meg a család, hogy milyen eredményeket értek el az elmúlt egy évben.

Az énekesnő alapítványának közreműködésével épült meg a blantyre-i Queen Elizabeth Központi Kórház gyerekosztálya, amelynek hivatalos megnyitója tavaly júliusban volt.