Művészetek Völgye: 600 hordó sör és 1 kilométer kolbász fogyott

A Művészetek Völgye 10 napjára 3 településen közel 70 ezer ember látogatott el. Idén nagyon népszerűek voltak a komolyzenei koncertek és a színházi előadások. „Aktív kapcsolatot ápolunk a közönséggel, újra fantasztikus fesztiválon vagyunk túl és már most a jövő évet várjuk. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, a legnagyobb öröm számunkra, hogy azoknak, akik velünk tartanak, tényleg ez a nyár legjobb 10 napja” – mondta Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója. Idén teltházasak voltak a komolyzenei koncertek és a színházi előadások, Szirtes Edina Mókus és a Liszt Ferenc Kamarazenekar közös koncertjére több mint háromszázan voltak kíváncsiak a Nemzeti Szín-Téren. A Színház- és Filmművészeti Egyetem előadásaira tömött Csigabusszal érkeztek a nézők, Pokorny Lia szórakoztatta a színházba érkezőket a Színház Színpadon.

Az újcirkuszi és táncelőadások is vonzották a látogatókat, a Recirquel Újcirkusz Társulat, a Frenák Pál Társulat, a Duda Éva Társulat és a Freak Fusion Cabaret előadásai is teltházzal mentek. A kapolcsi és a vigántpetendi templom komolyzenei helyszínné alakult, a templom előtt is álltak az emberek. A kultúra mellett a segítésnek is szerepe volt: 1200 látogató adott vért, közülük 246-an első véradók voltak. A sport is jelen volt a fesztiválon: 138-an indultak a kapolcsi félmaratonon és a földön futók versenyen.

A Filmarchívum helyszínén a gyerekek 7000 kocka rajzfilmet keszitettek és 35 kilometernyi filmet vetitettek le.Kőbánya Udvarában a 28 fantasztikus koncert mellett élményfestés és meditatív torna is várta a Völgylakókat. A Harcsa Veronika Udvarban közel 50 koncert futott, ahol Jerry Léonide koncertezett az udvarba érkezőknek, a The High Corporation csapata nagy bulit csapott és kiderült, hogy a Modern Art Orchestra már törzsközönséggel bír a Völgyben. A Kaláka Versudvar vendége volt volt többek között Novák Péter, Tompos Kátya, Háy János és Beck Zoli. A Lemanguria Udvar workshopjain 1 éves és 62 éves táncos is akadt.

A tavaly debütált Mókuskert idén már sokak kedvenc helyszínévé vált, Hobo koncerttel és előadással is készült. 600 hordó sör fogyott, Katlan Tóninál 1 kilométer kolbász és 30 darab 60 literes kondérnyi leves. Az idei évben a vendéglátóegységek lebomló terítéket használtak, melyek 1-6 hónap alatt komposzttá lesznek, hulladékot nem termelnek, karbonlábnyomuk pedig 62-99 százalékkal kisebb, mint a műanyag termékeknek. Idén még többen vettek részt a környezetvédelmi programokon és a szemetelés elkerülésére is jobban figyeltek a látogatók. Vasárnap este a fesztivál a Quimby koncertjével zárult.